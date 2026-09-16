کد خبر: 1379714
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تغییر مسیر هواپیمای نتانیاهو به آمریکا به دلایل امنیتی

نتانیاهو یک روزنامه عبری زبان به تغییر برنامه حرکت هواپیمای نتانیاهو در جریان سفر قریب الوقوعش به آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته اند هواپیمای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در فرودگاه جان اف کندی در جریان سفرش به نیویورک برای مشارکت در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل فرود نیاید.

در این گزارش آمده است، تصمیم مذکور به دلیل نگرانی های امنیتی اتخاذ شده چرا که بیم آن می رود با توجه به تهدیدات مطرح شده از سوی شهردار نیویورک، اجازه استقرار هواپیمای نتانیاهو در فرودگاه مذکور در طول سفر وی داده نشود؛ امتیازی که پیشتر برای مقامات اسرائیل در نظر گرفته شده بود.

بر اساس این گزارش، قرار است هواپیمای نتانیاهو در فرودگاه نیوارک لیبرتی ایالت نیوجرسی یا یک فرودگاه نظامی نزدیک به زمین بنشیند. نتانیاهو روز چهارشنبه آتی وارد آمریکا می شود و قرار است روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

سرویس مخفی آمریکا نیز تدابیر خود را برای تأمین امنیت نتانیاهو تشدید کرده و قرار است عناصر این سرویس از لحظه ورود وی تا زمان خروج از آمریکا نتانیاهو را همراهی کنند.

همچنین پیش بینی شده که سفر نتانیاهو با برگزاری اعتراضاتی مقابل هتل اقامت وی و همچنین حین سخنرانی اش در سازمان ملل همراه شود. زهران ممدانی شهردار نیویورک پیشتر اعلام کرده بود که در صورت حضور نتانیاهو در نیویورک برای بازداشتش تلاش می کند اما بعد تاکید کرد که اختیارات لازم را در این خصوص ندارد.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، جنگ ایران امریکا
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