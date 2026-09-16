دعوت مسی به تیم ملی آرژانتین برای آخرین بار

جوان آنلاین: لیونل مسی در ماه آگوست، پس از شکست آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ و پس از اعلام اینکه به دلیل فوت پدرش در حال بررسی آینده خود در فوتبال است، از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد.

مسی، برنده هشت توپ طلا که در حال حاضر برای اینتر میامی بازی می‌کند، بهترین گلزن و رکورددار تعداد بازی برای آرژانتین است و در ۲۰۷ بازی، ۱۲۵ گل به ثمر رسانده است.

کلودیو تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین گفت: ما تصمیم گرفتیم از بهترین بازیکن جهان، نماد تیم ملی‌مان و کاپیتان‌مان دعوت کنیم تا اینجا در آرژانتین، خداحافظی‌ای را که واقعا شایسته آن است، داشته باشد.

ورزشگاه مونومنتال در بوئنوس آیرس که ظرفیت ۸۵ هزار نفر را دارد، میزبان این بازی مقابل بنین خواهد بود.

قهرمانان جام جهانی ۲۰۲۲ آرژانتین نیز به این مسابقه دعوت شده‌اند و تاپیا آن را مراسمی فراموش‌نشدنی خواند.

آرژانتین به دلیل نقض قوانین انضباطی فیفا در جام جهانی، به برگزاری دو بازی خانگی بعدی با ظرفیت ۵۰ درصد محکوم شده بود، هرچند یکی از این محرومیت‌ها به حالت تعلیق درآمد.

از آنجا که آرژانتین در ۳۰ سپتامبر در کوردوبا با بولیوی و در ۳ اکتبر در بوئنوس آیرس با بورکینافاسو بازی می‌کند، این مجازات پیش از بازی با بنین سپری می شود.