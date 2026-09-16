جنگ با ایران در ۵ ماه حدود ۳۸ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشت

دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد که ۵ ماه نخست جنگ علیه ایران، حدود ۳۸ میلیارد دلار به واشنگتن خسارت وارد کرده و موجب تحلیل شدید زرادخانه موشک‌های رهگیر و مهمات استراتژیک آمریکا شده است.

جوان آنلاین: طبق گزارشی که روز سه‌شنبه و در پاسخ به درخواست رهبران حزب دموکرات منتشر شد، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ورود به درگیری نظامی با ایران از ماه فوریه گذشته، تنها در پنج ماه نخست جنگ، ۳۸.۱ میلیارد دلار هزینه مستقیم بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشته است. این دفتر همچنین تأکید کرد که این جنگ، ذخایر تسلیحاتی آمریکا، از جمله سامانه‌های حیاتی رهگیری پدافند هوایی را تخلیه کرده است.

دفتر بودجه کنگره اعلام کرد: «این مبلغ، هزینه‌های جایگزینی مهمات مصرف‌شده، تجهیزات ازدست‌رفته در نبرد، افزایش ساعات پروازی، سایر عملیات‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های سوخت را نشان می‌دهد.»

این دفتر عنوان داشت که بخش بزرگی از هزینه این جنگ صرفِ جایگزینی موشک‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی شده است که هزینه‌ای بالغ بر ۲۱.۷ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد؛ رقمی که شامل ۱۳.۱ میلیارد دلار برای موشک‌های رهگیر، ۷.۳ میلیارد دلار برای موشک‌های کروز، و ۱.۲ میلیارد دلار برای سایر مهمات است. طبق این گزارش، جایگزینی این تسلیحات، بزرگ‌ترین هزینه‌های متحمل‌شده توسط پنتاگون در طول این جنگ محسوب می‌شود.

این دفتر خاطرنشان کرد که بازسازی ذخایر موشک‌های رهگیر ممکن است دست‌کم پنج سال زمان ببرد. این امر در صورت وقوع رویارویی احتمالی با چین در آینده، ایالات متحده را با گزینه‌های دفاعی ضعیف‌تری مواجه می‌کند. همچنین هشدار داده شده است که تخلیه بخش بزرگی از ذخایر پدافند موشکی در عملیات علیه ایران، تعداد موشک‌های رهگیر موجود برای هرگونه رویارویی پیشِ رو را کاهش داده است.

در مقابل، ترامپ با کم‌اهمیت جلوه دادن این خطر، ادعا کرد که ایالات متحده «مقادیر عظیمی مهمات» در اختیار دارد.

این گزارش اشاره می‌کند که هزینه ماهانه جنگ همچنان به شدتِ عملیات نظامی وابسته است؛ به‌طوری‌که عملیات‌هایی با ‌شدت کم حدود ۲ میلیارد دلار در ماه هزینه دارد، در حالی که عملیات‌های با شدت بالاتر ممکن است از ۳ میلیارد دلار فراتر رود؛ ضمن آنکه در صورت تشدید تنش‌ها، احتمال افزایش بیشتر هزینه‌ها نیز وجود دارد.