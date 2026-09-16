جوان آنلاین:روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بامداد امروز (ساعت ۰۲.۲۹) پنجاه و دومین پهپاد MQ-۹ ارتش تروریستی آمریکا به وسیلهء آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

در طول جنگ تحمیلی سوم، صدها فروند پهپاد متجاوز توسط پدافند هوایی کشورمان ساقط شده که پهپادهای «لوکاس»، «هرمس»، «MQ-۱» و «MQ-۹» نیز میان آنها بوده‌اند،

همچنین چند روز پیش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک فروند شناور بدون‌سرنشین (شهپاد) ارتش آمریکا در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داده بود، این عملیات شامگاه پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه انجام شد و این عملیات سپاه اقدامی دقیق، هوشمندانه و به‌موقع در دفاع از تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور تلقی می‌شود.