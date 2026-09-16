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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

اما و اگرهای خروج نظامیان آمریکایی از عراق؛ واشنگتن بر سرعهد خود می‌ماند؟

نظامیان آمریکایی همزمان با نزدیک شدن به اواخر سپتامبر و موعد خروج نیروهای خارجی از عراق، این سوال مطرح است که آیا واشنگتن با وجود سابقه بدعهدی‌های گذشته، این بار به تعهد خود عمل و نیروهایش را از این کشور خارج می‌کند؟

جوان آنلاین: المعلومه در گزارشی آورده است: موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق همچنان بحث اصلی محافل سیاسی و امنیتی این کشور است، به ویژه پس از آنکه چندین منبع رسمی تأیید کردند که این خروج در پایان ماه سپتامبر (اوایل مهر) انجام خواهد شد.

برخی تحلیلگران و ناظران در عراق به پایبندی آمریکا به جدول زمانی تعیین شده برای خروج نیروهای خود از کشورشان به دیده تردید می‌نگرند و بر این باورند که با توجه به موقعیت جغرافیایی عراق در منطقه و اهمیت راهبردی آن برای واشنگتن، چه بسا آمریکا از طریق آرایش مجدد نیروها یا تغییر در ماهیت مأموریت آنان حضور خود را حفظ و فقط شکل آن را تغییر دهد.

سابقه عهد شکنی آمریکا

در همین راستا، «عباس الزیدی»، کارشناس امور راهبردی عراق، به المعلومه گفت: آمریکا تحت فشارهای خاص، اعلام کرد که حضور خود را در خاورمیانه از جمله عراق کاهش خواهد داد، با این حال پیش‌بینی ما در مورد نیروهای اشغالگر این است که از در خارج و از پنجره وارد شوند. واشنگتن قبلاً وعده‌های مشابهی را زیر پا گذاشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: آنچه در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد، گواه این موضوع است، زیرا نیروهای آمریکایی در آن سال از عراق خارج شدند و در سال ۲۰۱۴ تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی بازگشتند. این تجربه سوالاتی را در مورد ماهیت خروج نیروهای آمریکایی مطرح می‌کند و نکته مهم اینکه حاکمیت عراق، چه با خروج نیروهای آمریکایی و چه به هر شکل دیگری، ناقص باقی می‌ماند، زیرا ایالات متحده امور مالی و نفت عراق را کنترل می‌کند.

او تصریح کرد: نفت عراق، تابع رویه‌های مرتبط با آمریکاست. تجربیات گذشته ثابت کرده است که پایان دادن به حضور خارجی نیازمند موضع‌گیری قاطع است و «مقاومت» تنها راه بیرون راندن اشغالگران و پایان دادن به حضور آنهاست.

از سوی دیگر، سرلشکر «تحسین الخفاجی»، کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با المعلومه گفت: دولت به موضوع خروج نیروهای آمریکایی و تکمیل حاکمیت عراق متعهد است و هیچ تأخیر یا تردیدی در این خصوص وجود ندارد. این خروج شامل اقلیم کردستان عراق نیز خواهد شد، زیرا ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق به پایان رسیده است و این خروج تمام خاک عراق را در بر می‌گیرد.

الخفاجی گفت: بین اقلیم و دولت فدرال در مورد خروج نیروهای خارجی و اطمینان از تکمیل روند آن طبق توافقات حاصل شده، هماهنگی و همکاری وجود دارد.

الخفاجی تاکید کرد: دولت علاوه بر تقویت قابلیت‌های ارتش عراق و تجهیز آن به تجهیزات و سلاح‌های لازم، توجه زیادی به پرونده تسلیحات و توسعه قابلیت‌های دفاعی، به ویژه پدافند هوایی دارد.تقویت قابلیت‌های نظامی عراق بخش اساسی پس از خروج نیروهای خارجی است زیرا ضامن محافظت از مرزها و حریم هوایی و نیز مدیریت امنیت کشور با تمام ظرفیت‌های ملی است.

برچسب ها: نظامیان آمریکایی ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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