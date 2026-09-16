دعوای شدید نتانیاهو و بن گویر بر سر کابینه آتی

جوان آنلاین: روزنامه عبری «کیپا» به نقل از حزب لیکود نوشت که نتانیاهو بارها تصریح کرده برای تشکیل کابینه بعدی بر احزاب «اردوگاه ملی» تکیه خواهد کرد.
لیکود در پاسخ به انتقادهای بن گویر در بیانیهای اعلام کرد بن گویر باید این فریب را متوقف کند.
این حزب همچنین خواستار تمرکز بر جلوگیری از تشکیل کابینهای با حضور گادی آیزنکوت، یائیر گولان، آویگدور لیبرمن و احزاب عرب شد.
در مقابل حزب عوتسما یهودیت به ریاست بن گویر، دفتر نتانیاهو را به ارسال پیامهای متناقض در مورد آینده بن گویر در کابینه بعدی متهم و اعلام کرد که نتانیاهو، میخواهد آیزنکوت به جای بن گویر، در کابینه حضور داشته باشد.
این حزب در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که واقعیت با بیانیههای حزب لیکود متفاوت است، نه نتانیاهو و نه آیزنکوت، تمایل نتانیاهو به گنجاندن آیزنکوت در کابینه بعدی را تکذیب نکردند.
پیشتر بن گویر به شکل مستقیم نتانیاهو را هدف انتقادهای شدید قرار داده و گفته بود که تلاشهای دفتر نخستوزیر برای انتقال این مطلب به کشورهای خارجی را که تمایلی به حضور او در کابینه بعدی ندارد، نمیپذیرد.
بن گویر همچنین از نتانیاهو خواست که به صورت علنی تعهد دهد با گادی آیزنکوت و یائیر گولان کابینه مشترکی تشکیل نمیدهد.