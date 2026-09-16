داده های دریانوردی به کاهش شدید حرکت کشتی ها در تنگه هرمز نسبت به ۱۰ روز گذشته اشاره دارد.

جوان آنلاین: اطلاعات دریانوردی منتشر شده حاکی از آن است که طی روز سه شنبه تنها ۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده اند و این آمار طی روز دوشنبه به پنج کشتی می رسید.

رویترز نیز گزارش داد که تعداد کشتی های عبور کرده از تنگه هرمز طی روز گذشته به چهار عدد می رسد. این در حالی است که طی ۱۰ روز گذشته میانگین تعداد این کشتی ها به ۱۸ عدد می رسید. این بدان معنی است که تنگه هرمز شاهد کاهش بیش از ۸۰ درصدی حرکت کشتی ها در مقایسه با ۱۰ روز گذشته بوده است.

پایگاه مارین ترافیک نیز تاکید کرد که تنها یک کشتی حامل گاز مایع و ۲ کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده اند که یکی از آنها پرچم ایران را حمل می کرد.

تجاوزات آمریکا علیه ایران و تنش آفرینی این کشور در منطقه خلیج فارس باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها شده است.