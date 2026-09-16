عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تاثیر معدل موجب بی‌انگیزگی دانش‌آموز و معلم شده و باید به مصوبه اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی سوابق تحصیلی بازگشت.

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با مهر، با اشاره به بحث تأثیر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه، اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ سال است که موضوع میزان و نحوه تأثیر نمرات دبیرستانی در ورود به دانشگاه، ذهن دلسوزان آموزش و پرورش را به خود مشغول کرده است.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده بود که اگر دانش‌آموزی در دبیرستان خوب درس بخواند، این موضوع تأثیر مثبت و اگر درس نخواند، تأثیر منفی داشته باشد که نام آن «تأثیر قطعی» است. در مقابل، مفهوم دیگری به نام «تأثیر مثبت» مطرح شده است؛ به این معنا که اگر سوابق تحصیلی دانش‌آموز به نفع او باشد، در ورود به دانشگاه اثر بگذارد و اگر نباشد، اصلاً تأثیری نداشته باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: این موضوع باعث شده دانش‌آموزان به جای اینکه وقت خود را صرف درس‌های دبیرستان کنند، وقتشان را صرف درس‌هایی کنند که باید از طریق کنکور با دیگران رقابت کنند. در نتیجه، درس‌های دبیرستان بی‌رمق، بی‌رونق و بی‌جاذبه شده و دانش‌آموز بی‌انگیزه و معلم نیز از شوق تدریس دور شده است.

وی تأکید کرد: دبیرستان مانند درختی شده که پژمرده و لاغر می‌شود و برگ‌هایش می‌ریزد؛ یعنی مرگ مدرسه در حال فرا رسیدن است. من اعلام خطر می‌کنم و از آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم دعوت می‌کنم که به مصوبه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگردند که بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی تأکید داشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت درس خواندن در مدرسه اظهار کرد: دانش‌آموز باید بداند که درس خواندن در دبیرستان در سرنوشت او برای ورود به دانشگاه تأثیر دارد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره رواج واژه‌های انگلیسی در میان استادان و معلمان گفت: بخشی از این موضوع ناشی از گسترش فناوری ارتباطات است و جهانی شدن باعث شده بسیاری از اصطلاحات مطرح شوند و این خطر افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید کمک کنند و هرجا برای یک اصطلاح، معادل فارسی وجود دارد، از اصطلاح بیگانه استفاده نکنند. برای مثال، ما واژه‌های «وقت»، «زمان» و «موقع» را داریم، اما برخی افراد ترجیح می‌دهند از واژه «تایم» استفاده کنند. رسانه‌ها نباید این اشتباه را تکرار کنند.