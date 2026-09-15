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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

افشای ردپای اوکراین در حادثه لایپزیگ توسط روسیه

2 سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: نهاد‌های اطلاعاتی کشور‌های عضو ناتو درباره نشانه‌هایی از ردپای اوکراین در این حادثه هشدار داده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های عضو ناتو به مقامات مربوطه اطلاع دادند که هیچ شواهد و مدارکی دال بر دست داشتن مسکو در حادثه پهپادی فرودگاه لایپزیگ وجود ندارد.

به گزارش مهر، سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص ادامه داد: سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های عضو ناتو درباره نشانه‌هایی از ردپای اوکراین در این حادثه هشدار داده‌اند.

مسکو سپس تصریح کرد: این سرویس‌ها به ساختار‌های خود توصیه کرده‌اند از اظهارنظر‌های قطعی و علنی درباره مقصر بودن مسکو در حادثه فرودگاه لایپزیگ خودداری کنند.

دولت آلمان پیش‌تر در اول سپتامبر اعلام کرده بود که به این نتیجه رسیده است روسیه مسئول حمله پهپادی ناکام ماه گذشته به این فرودگاه بوده است. برلین در واکنش از جمله دستور تعطیلی یک کنسولگری روسیه و یک مرکز فرهنگی این کشور را صادر کرد.

مسکو این اتهامات را رد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز ۶ سپتامبر ادعا‌های غرب درباره نقش روسیه در این حادثه را بی‌اساس خواند و گفت چنین اتهاماتی می‌تواند «آغاز یک جنگ واقعی» باشد.

برچسب ها: اوکراین ، روسیه ، ناتو
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