کد خبر: 1379669
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

توهم تکراری ترامپ به تقلای ایران برای دیپلماسی

جوان آنلاین: درحالی که مقامات ایرانی در شرایط تداوم درگیری‌ها و محاصره دریایی هیچ تمایلی به گفت‌و‌گو با واشینگتن ندارند، ترامپ برای چندمین بار مدعی شد که تهران به دنبال توافق با امریکاست، ادعایی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه بازتاب واقعیت روابط تهران و واشینگتن باشد، تلاشی برای تقویت موقعیت رئیس‌جمهور امریکا در آستانه انتخابات کنگره و مهار تبعات اقتصادی سیاست‌های تنش‌زای واشینگتن است؛ به‌ویژه آنکه قیمت نفت روزبه‌روز در حال افزایش است. این درحالی است که تهران در چارچوب راهبرد «نگاه به شرق» به تقویت رایزنی با متحدان خود ادامه می‌دهد و عباس عراقچی نیز امروز راهی پکن می‌شود تا درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای با مقامات چین رایزنی کند. 
به گزارش «جوان»، با وجود آنکه برخی رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در پشت پرده به دنبال بازگشت به میز مذاکره با ایران است تا شاید از وضعیتی که خودش برای امریکا و جهان ایجاد کرده خارج شود، ترامپ در مواضع علنی خود تلاش می‌کند تصویری متفاوت ارائه دهد که گویی ایران در نتیجه فشار حداکثری واشینگتن عقب‌نشینی کرده و اکنون خواهان بازگشت به مسیر دیپلماسی است. 
ترامپ دو‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشورش به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه‌اش به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: «ایران در حال افول، خواهان دستیابی به توافق است، آن هم با عجله و به هر قیمتی.» ترامپ که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه خود را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از شکست‌های دولت کشورش به‌رغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را این‌گونه توجیه کند: «من تصمیم خواهم گرفت که آیا امریکا وارد تعامل خواهد شد یا خیر؛ موضوعی که ما نسبت به آن آمادگی داریم.» این برای چندمین بار در ماه‌های اخیر است که ترامپ مدعی می‌شود تهران مشتاق توافق با واشینگتن است. رئیس‌جمهور امریکا با تکرار این ادعا‌ها می‌کوشد چنین القا کند که در جنگ با ایران به دستاورد‌های قابل‌توجهی دست یافته و کارزار «فشار حداکثری» واشینگتن نتیجه داده، اما در واقع این دولت ترامپ است که برای بازگشت به مسیر مذاکره و دستیابی به توافق احتمالی تقلا می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی بار‌ها تأکید کرده‌اند تا زمانی که حملات امریکا ادامه داشته باشد و محاصره دریایی لغو نشود، تهران به میز مذاکره بازنخواهد گشت. 
ترامپ با این اظهارات می‌کوشد در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر موقعیت متزلزل خود و جمهوری‌خواهان را که در یکی از دشوار‌ترین شرایط خود قرار دارند تقویت کند و از سوی دیگر، با ارسال سیگنال مذاکره، از طریق این «گفتاردرمانی» سیاسی شوک موقت به بازار‌های انرژی وارد کند تا دست‌کم مانع از جهش بیشتر قیمت نفت و عبور آن از سطوح فعلی شود. 
این درحالی است که با تشدید تنش‌ها در خلیج فارس، قیمت نفت خام برنت روز سه شنبه نیز با ۱.۳ درصد افزایش، به ۱۰۷.۵ دلار در هر بشکه رسید. همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت امریکا نیز با ۱.۵۱ درصد افزایش، به ۱۰۳.۳ دلار در هر بشکه معامله شد. 
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم تنش‌ها میان ایران و امریکا و با توجه به تحولات اخیر در یمن که به کاهش صادرات نفت عربستان منجر شده، قیمت نفت ممکن است با جهشی قابل‌توجه سطوح بالاتری را تجربه کند و حتی به محدوده ۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد. 

 عراقچی به پکن می‌رود
برخلاف ادعا‌های ترامپ، ایران نه‌تنها هیچ تمایلی برای گفت‌و‌گو با واشینگتن نشان نمی‌دهد، بلکه در شرایط افزایش فشار‌های امریکا، تلاش دارد روابط خود را با متحدان شرقی‌اش بیش از گذشته تحکیم و تقویت کند. از این رو، سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز اعلام کرد که سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهار‌شنبه به چین سفر خواهد کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، عراقچی در این سفر با همتای چینی وانگ‌یی دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز نگرانی از تحولات خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، خواستار حل جنگ ایران و امریکا از مسیر سیاسی و دیپلماتیک شد. وزرای خارجه ایران و چین شنبه ۲۱شهریور هم در حاشیه نشست سران بریکس در دهلی‌نو دیدار و گفت‌و‌گو کردند. مقامات پکن بار‌ها تأکید کرده‌اند که با سیاست‌های واشینگتن علیه ایران همراهی نخواهند کرد و حاضر نیستند روابط خود با تهران را تحت تأثیر فشار‌های امریکا قرار دهند. 

 امیدواری اعراب به حل شدن پرونده هرمز
هرچند در شرایط کنونی هرگونه تصمیم درباره بازگشایی تنگه هرمز به عزم و اراده ایران بستگی دارد ولی برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس مدعی‌اند که به‌زودی گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد خواهد شد. به گزارش شفق‌نیوز، حمد النعمانی، مدیرعامل شرکت گاز طبیعی مایع عمان روز سه شنبه در سخنانی مدعی شد که بحران مربوط به تنگه هرمز به زودی به پایان خواهد رسید. وزارت خارجه قطر ضمن تأکید بر ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، اعلام کرد که این کشور در تعامل با شرکای خود، برای یافتن راهکاری جهت رفع این چالش امنیتی تلاش مستمر خواهد داشت. 
قرار بود نشست ایران و شورای همکاری خلیج فارس روز دو‌شنبه در عمان برگزار شود، اما عربستان در ساعات پایانی و به دلیل اختلاف‌نظر با چارچوب این نشست، آن را لغو کرد. به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، حاکمان عرب منطقه با این اقدام فرصت استثنایی برای حل اختلافات بر سر تنگه هرمز را از دست دادند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: واشنگتن ، امریکا ، توافق
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