جوان آنلاین: بنسلمان پول و نفت و آبروی خود را به امریکا داد ولی وقتی از ترامپ خواست که به یمنیها حمله کند او نپذیرفت! با پاکستان و ترکیه پیمان نظامی بست ولی آنها مثل کارگزاران بیمه گفتند «حمله یمن به عربستان را محکوم میکنیم ولی پیمان ما مربوط به جنگهای قبلی نیست»! با شیوخ حاشیه خلیجفارس برای خوشایند امریکا همراهی و همکاری کرد و چیزی به دست نیاورد. حالا که نه از هرمز و نه از بابالمندب راه به جایی ندارد، به مصر رفته است تا جلوی حملات یمنیها را که دیروز نیز شدیدتر و ویرانگرتر شد و تمامی خطوط انتقال نفت عربستان را هدف قرار داد، بگیرد. اگر عاقل بود و شجاع میفهمید که به جای باجدادن به این کشورها، بهترین کار تفاهم و صلح با خود یمنیهاست؛ آنهم از طریق رفع محاصره و تجاوز.
خود سفر به مصر، اعترافی ضمنی به شکست استراتژی نظامی عربستان در یمن است. امریکا و اروپا و شیوخ و باقی دنیا دستشان از نفت دو تنگه خالی شده است. اروپا و متحدان شرق آسیا گفتهاند که این جنگ را از اول قبول نداشتند. شیوخ نیز اصولاً اهل جنگیدن نیستند و برای بزم تربیت شدهاند.
یمن به همین سفر هشدار ضمنی داد تا مصر تکلیف خود را بداند. حزام الاسد عضو ارشد انصارالله خطاب به کشورهای عربی نوشت: «گاو شیرده ترامپ را هرطور که دوست دارید بدوشید. از عربستان حمایت کنید، اما در سکوت! حمایت خود را پنهانی انجام دهید تا مردم محاصرهشده و مظلوم ما بیشازاین رنج نبرند»!
بنسلمان تمام دنیا را هم که دور بزند چاره کارش در تفاهم با خود یمن است. رفع محاصره، توقف بمباران، و پذیرش گفتوگوی مستقیم با صنعا تنها راه پایان دادن به جنگ است.
منابع سعودی دیروز اعلام کردند که بنسلمان مورد استقبال عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر قرار گرفته است. انتظار میرود گفتوگوهای دوجانبه رهبران دو کشور به موضوع تشدید تنشهای اخیر مرتبط با ایران در منطقه و پرونده حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان بپردازد.
وزارت خارجه مصر همزمان با آغاز سفر محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی به قاهره برای دیدار با رئیسجمهور مصر، با انتشار بیانیهای، حملات به شهرهای مختلف عربستان را بهشدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: چنین تجاوزاتی نقض آشکار قواعد و مقررات حقوق بینالملل و تهدیدی آشکار علیه ثبات منطقه و امنیت منطقهای به شمار میرود.
سفر بنسلمان به قاهره درحالی است که عربستان در روزهای اخیر تحت آماج حملات شدید انصارالله قرار دارد و این کشور برخلاف ادعای رهبری جهان عرب و یدک کشیدن عنوان قدرتمندترین کشور حاشیه خلیج فارس، در برابر یمنیها به شدت درمانده شده است و از این رو چشم به متحدانش در خاورمیانه و سایر شرکایش در غرب دوخته است.
با این حال، این تحرکات نیز نمیتواند ریاض را از گردابی که خود ساخته برهاند و برای اینکه بتواند به آرامش و امنیت برسد به جای اینکه دست گدایی به سمت دیگران دراز کند، باید با انصارالله سر میز بنشیند و به این بحران دوازدهساله پایان دهد، زیرا باتوجه به هشدارهای انصارالله در صورت این ماجراجویی از خشم یمنیها در امان نخواهد ماند.
سعودی زیر مشت یمن
در پی تداوم ماجراجوییهای عربستان در خاک یمن که با هدف کنار زدن انصارالله از قدرت آغاز شد، جنگافروزیهای ریاض نهتنها به هدف خود نرسید، بلکه نتیجهای معکوس به همراه داشت؛ بهگونهای که اکنون بخشهای مختلف عربستان زیر آتش موشکها و پهپادهای یمنی قرار گرفته است. در تازهترین تحول، علاوه بر شهرهای جنوبی عربستان که روز گذشته شاهد حملات یمنیها بودند، در مکه، طائف و جده نیز اعلام هشدارهایی صادر و حتی برای ساعاتی پروازها در فرودگاه اصلی عربستان متوقف شد. این وضعیت، حاکمان سعودی را در باتلاق عمیقی فرو برده است، تا جایی که ریاض برای رهایی از این تنگنا، دست به دامان کشورهای غربی و نیروهای اجارهای شده است. منابع عربی بامداد سه شنبه از حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به چند موضع در جنوب عربستان خبر دادند؛ حملاتی که به گفته منابع محلی، با آتشسوزی در ابها و زخمی شدن ۱۳ نفر همراه بوده است. جنبش انصارالله، نقاط تجمع دشمن سعودی در جنوب مأرب را هدف قرار داد و در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که موفق شده با دو گروه از نظامیان سعودی با جنگندههای نوع «تایفون» و «اف ۱۵» در استان صعده مقابله کند.
طبق اعلام نیروهای مسلح یمن، این جنگندههای سعودی از پایگاههای هوایی عربستان در خمیسمشیط و طائف به پرواز درآمده بودند که با موشکهای تولید داخل پدافند هوایی، مجبور به عقبنشینی شدند. از سوی دیگر، منابع محلی در استان حدیده گزارش دادند که نیروهای مسلح یمن از منطقه جبلیه در شهرستان التحیتا، جاده ساحلی منتهی به شهر الخوخه را مسدود کرده و از عبور وسایل نقلیه شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی جلوگیری کردند. دیروز، علاوه بر شهرهای جنوبی عربستان، در مکه، طائف و جده عربستان نیز اعلام هشدار صادر شد.
همچنین، منابع اعلام کردند آژیرهای هشدار در خمیس مشیط عربستان عربستان به صدا درآمدند و موشکهایی به سمت منطقه عسیر عربستان شلیک شدند. این منابع از وقوع انفجارهایی در شهر ابها دیگر شهر جنوبی عربستان خبر دادند. در پی این انفجارها عملیات هوایی در فرودگاه ابها متوقف شد. پروازها در فرودگاه بینالمللی ملک فهد در دمام، شرق عربستان سعودی تعلیق و در فرودگاههای ابها، جازان و نجران بهطور گسترده مختل شد.
عملیات، به اهداف نظامی و نفتی محدود نخواهد بود
وزارت خارجه دولت صنعا با صدور بیانیهای با اشاره به حملات عربستان علیه یمن اعلام کرد: ریاض تا زمانی که به اقدامات خصمانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد بود. به موازات حملات اخیر، عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته ملی اسرای یمن اعلام کرد: «ارتش یمن بانک اطلاعاتی کاملی از پایگاههای نظامی عربستان و محتویات آنها در اختیار دارد.» وی افزود: «عملیات نیروهای مسلح یمن تنها به پایگاههای نظامی یا تأسیسات نفتی محدود نمیشود. رژیم سعودی با تأمین مالی گروههای مسلح متعدد، بهشدت در تلاش است یمن را اشغال کند.» وی گفت: «رژیم سعودی متحمل خسارتهای بزرگی شده و طرحی منسجم و کامل را که در هشت سال پایهگذاری شده بود، از دست داده است.» مرتضی درباره پرونده تبادل اسرا نیز گفت: «عملیات آزادسازی بیش از ۲۰۰ اسیر یمنی، پیروزی دیگری در چارچوب پیروزیهای نیروهای مسلح یمن است.» وی افزود: «دولت صنعا به تعهدات خود در توافق مربوط به آزادسازی اسرا عمل کرد، اما طرف مقابل از اجرای توافق شانه خالی کرد.»
معادله یمنیها تغییر نمیکند
در بحبوحه نگرانیهای انگلیس در مورد وخامت ضربه اقتصادی ناشی از تشدید درگیریها، اندی برنهام نخستوزیر انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا به عربستان سعودی در مقابله با حملات انصارالله یمن کمک کند یا خیر.
منابعی آگاه به بلومبرگ گفتند: «برنهام درخواستهایی از عربستان سعودی برای طیف وسیعی از حمایتهای دیپلماتیک و نظامی دریافت کرده است.» این منابع افزودند: «درخواستهای عربستان شامل پشتیبانی عملیاتی از ارتش این کشور برای دفع پیشروی نیروهای انصارالله یمن در امتداد ساحل دریای سرخ به سمت تنگه حیاتی بابالمندب و همچنین کمک در برابر حملات به زیرساختهای نفتی آن است.» این افراد بدون افشای نام خود گفتند: «برنهام در پاسخ به این درخواستها موافقت کرده که مشاوران نظامی بریتانیا را به عربستان سعودی اعزام کند، اما مشخص نیست که آیا او مایل به تأیید درخواستهای دیگر است یا خیر؛ درخواستهایی که دولت بریتانیا علناً آنها را فاش نکرده است.»
محمد الفرح، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله، دیروز طی سخنانی درباره تحولات اخیر یمن و ادامه پیروزیهای رزمندگان یمنی اظهار داشت: «این تجاوز جنایتکارانه، از همان ابتدا، فراگیر بود و بر همه جنبههای زندگی در یمن تأثیر گذاشت و نه زیرساختهای غیرنظامی، نه مناطق مسکونی و نه حتی گورستانها را در امان نگذاشت.» وی این تحرکات عربستان را نقض آشکار حاکمیت یمن و تداوم رویکرد خصمانه مداوم ریاض ضد این کشور دانسته و اظهار داشت که معادله اساسی با گذشت سالها تغییر نکرده، زیرا مردم یمن همچنان به گزینه دفاع از حاکمیت، استقلال و کرامت خود پایبند هستند. وی گفت که ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان طی سالهای گذشته در دستیابی به اهداف خود شکست خورده است و ادامه رویارویی در شرایط فعلی برای آن دشوارتر خواهد بود. همچنین تلاش رژیم سعودی برای درخواست کمک از ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، معادله را تغییر نخواهد داد.
خطر گشوده شدن جبهههای جدید
یک منبع سوری به «المعلومه» گفته بود که تحرکات و دیدارهای محرمانهای درباره هماهنگی برای انتقال افراد مسلح سوری به یمن وجود دارد و اشاره کرد که این عملیات به صورت دستهای و با ترتیبات هدایتشده از جانب امریکا، ترکیه و عربستان سعودی انجام میشود. در این مورد، باقر جبر الزبیدی، وزیر اسبق کشور عراق، تأکید کرد: «افراد مسلح از گروههای تروریستی سوری به یمن منتقل شدهاند.» وی به وجود یک پل هوایی برای انتقال آنها جهت مشارکت در نبردها علیه جنبش انصارالله اشاره کرد. الزبیدی افزود: «ورود ابومحمد الجولانی، رهبر تحریرالشام به این جنگ، گامی شکستخورده است، اما برای او مهم است، چرا که تلاشی است برای مشغول کردن سوریها به بحرانهای خارجی است تا آنها را از بحرانهای داخلیشان غافل کند.»
وی اشاره کرد: «این اقدام همچنین ممکن است با هدف خلاص شدن از دست برخی فرماندهانی باشد که خطری برای جایگاه او محسوب میشوند.» الزبیدی درباره میزان موافقت ترکیه با این تحرک و اینکه آیا این اقدام بخشی از توافق سعودی-ترکی-پاکستانی است، اشاره کرد: «منافع آنکارا ممکن است به سمت تقویت هر جبههای باشد که با رژیم اسرائیل مقابله میکند، که جبهه انصارالله در صدر آنها قرار دارد.» الزبیدی هشدار داد: «ادامه این مسیر ممکن است به گشودن جبهههای جدیدی منجر شود و وارد کردن الجولانی به جنگ، گامی در چارچوب پروژهای گستردهتر است که طی آن، وی از یک شخصیت تحت تعقیب به موقعیت ریاست قدرت در سوریه منتقل شده است.»