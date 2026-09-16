جوان آنلاین: کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها» که روز گذشته رونمایی شد روایت مستند شکل‌گیری و مسیر موفقیت یک تیم دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی صنعتی است؛ تیمی که فعالیت خود را از یک مسجد در مشهد آغاز کرد و به طراحی راهکار‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف منابع حیاتی کشور رسید.

آیین رونمایی از کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها» در فرهنگسرای گلستان برگزار شد. این اثر که به همت انتشارات راه‌یار منتشر شده، روایت مستند شکل‌گیری، رشد و حرکت تیمی شرکت دانش‌بنیان بهپویان است؛ مجموعه‌ای که هسته اولیه آن در یک فضای فرهنگی ـ مذهبی شکل گرفت و امروز در حوزه هوش مصنوعی صنعتی و بهینه‌سازی مصرف آب، برق و گاز، دستاورد‌های قابل توجهی به دست آورده است.

در این مراسم، بهزاد دانشگر، محمدصادق شهبازی، پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی و فعال فرهنگی، آوا کلهر یکتا، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۸ و رئیس فرهنگسرای گلستان و حسام مدحت، مدیر روابط عمومی حسینیه هنر حضور داشتند.

روایتی تربیتی از پیشرفت و پاسخی به تحریف‌ها

دانشگر با تأکید بر اهمیت روایت پیشرفت، گفت: «من بیشتر به ساختن علاقه دارم. در جامعه‌ای که آدم‌ها بیشتر درباره خراب کردن صحبت می‌کنند، باید ساختن‌ها را دید و روایت کرد؛ چون همین ساختن‌ها به ما ایده و امید می‌دهد.»

وی افزود: «اگر فرض کنیم این کشور با مشکلات و ویرانی‌هایی روبه‌رو است، آیا باید اجازه دهیم شرایط سخت‌تر شود یا برای ساختن تلاش کنیم؟ کسی از بیرون نمی‌آید خانه ما را بسازد. خودمان باید دست به کار شویم.»

نویسنده کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها» با اشاره به انگیزه خود برای انتخاب این سوژه اظهار کرد: «همیشه دوست دارم درباره آدم‌هایی حرف بزنم که جلوی ویرانی را می‌گیرند و می‌سازند.

دانشگر با اشاره به نقش باور‌های دینی در مسیر این گروه گفت: «اگر این افراد تعلق خاطر دینی نداشتند، شاید مانند بسیاری از افراد دیگر بودند؛ اما باورشان به آنها می‌گفت باید پرشتاب‌تر حرکت کنند. مسئله اصلی این تیم پول درآوردن نبود؛ با هم بودن و حل مسئله، عامل رشدشان شد. عنوان کتاب نیز همین مفهوم را منتقل می‌کند؛ پرواز دسته‌جمعی یعنی موفقیتی که از همراهی و اتحاد شکل می‌گیرد.»

او همچنین به نقش مسجد در شکل‌گیری این تجربه اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل انتخاب این سوژه، تغییر نگاه من به مسجد بود. در این روایت با روحانی‌ای مواجهیم که مغز متفکر یک شرکت است و مهندسان از نگاه و راهنمایی او بهره می‌گیرند. این تجربه نشان می‌دهد مسجد می‌تواند فراتر از یک محل عبادی، به پایگاهی برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.»

دانشگر این کتاب را اثری با ظرفیت تربیتی دانست و اظهار کرد: «این کتاب می‌تواند نگاه افراد را تغییر دهد؛ از یک زن خانه‌دار گرفته تا یک کارمند یا مدیر. هر کسی می‌تواند از این روایت، نگاه تازه‌ای به توانایی ساختن پیدا کند.»

وی با اشاره به پیشرو بودن فعالیت‌های شرکت بهپویان گفت: «پروژه‌هایی که این مجموعه سال‌ها قبل در مشهد اجرا کرده بود، بعد‌ها در مجامع تخصصی خارجی به‌عنوان نمونه موفق مطرح شد؛ در حالی که برخی شرکت‌های بزرگ جهان تازه در مرحله مطالعه این موضوعات بودند.»

مسجد؛ بستری برای جامعه‌سازی و حل مسئله

محمدصادق شهبازی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، در ادامه مراسم با اشاره به ضرورت روایت تجربه‌های موفق داخلی گفت: «دو جریان آسیب‌زا در فضای رسانه‌ای وجود دارد؛ یکی جریان تحریف که می‌گوید ما هیچ توانایی نداریم و دیگری جریان توجیه که می‌گوید همه چیز خوب است و مشکلی وجود ندارد.»

وی افزود: «کار بزرگ افرادی مانند بهزاد دانشگر این است که نشان می‌دهند امکان حرکت، تغییر و پیشرفت وجود دارد.»

شهبازی کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها» را نوعی «روانشناسی موفقیت ایرانی» توصیف کرد و گفت: «این اثر نشان می‌دهد مشکلات همیشگی نیستند و می‌توان آنها را تغییر داد. این کتاب تصویری از ظرفیت‌های جامعه ایران ارائه می‌کند؛ جایی که جوانانی از یک محیط مسجدی آغاز کردند و توانستند علوم پایه را به نیاز‌های صنعتی پیوند بزنند.»

این فعال فرهنگی با اشاره به نقش تاریخی مساجد اظهار کرد: «مساجد پیش از انقلاب و در دوران دفاع مقدس نقش مهمی داشتند و امروز نیز می‌توانند در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند.»

وی ادامه داد: «این کتاب نشان می‌دهد مسجد می‌تواند تاریخ‌ساز و جامعه‌ساز باشد. گروهی حدود ۷۰ نفره با تخصص‌های مختلف از یک محیط محلی شکل گرفتند و کاری انجام دادند که حتی برخی مجموعه‌های بزرگ خارجی نیز نتوانستند به آن دست پیدا کنند.»

شهبازی همچنین تأکید کرد: «نخبگی را نباید فقط در رتبه کنکور خلاصه کرد. نخبه کسی است که بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند، مسئله حل کند و در متن جامعه حضور داشته باشد.»

در پایان این مراسم، کتاب «پرواز دسته‌جمعی پرنده‌ها» رونمایی شد. این کتاب، روایت مستند حرکت تیمی گروهی از نخبگان جوان است که از یک فضای مسجدی آغاز کردند و با تکیه بر دانش، همکاری و مسئله‌محوری، به حوزه هوش مصنوعی صنعتی وارد شدند؛ مسیری که به دستاورد‌هایی در زمینه صرفه‌جویی و مدیریت منابع حیاتی کشور انجامیده است.