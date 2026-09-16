جوان آنلاین: ایوب آقاخانی، از بازیگران فصل سوم «کارآگاه علوی» است که در نقش یک وکیل ظاهر شده؛ شخصیتی که به گفته خودش برخلاف یک وکیل معمولی، تحت تأثیر احساسات وارد معادلات پیچیدهای میشود و مسیر داستان را تغییر میدهد. آقاخانی در گفتوگو با «جوان» از دشواریهای ایفای این نقش، همکاری با سیدجمال سیدحاتمی و مهمتر از همه، شیوه خلاقانه ادامه دادن «کارآگاه علوی» میگوید.
ایوب آقاخانی از بازیگران سینما و تئاتر از تجربه حضور بازیگری در سریال میگوید.
ایوب آقاخانی، بازیگر سریال «کارآگاه علوی» درباره حضور خود در این مجموعه و ایفای نقش یک وکیل به «جوان» میگوید: به سنت بیشتر بخشهای این سریال، هر اپیزود میزبان بازیگران مهمان است و من نیز در یک اپیزود در نقش یک وکیل ایفای نقش میکنم. اقبال من این است که در این اثر فاخر، در تنها اپیزود چهار قسمتی کار حضور دارم. چراکه برخلاف باقی اپیزودها که یک قسمتی هستند، من در اپیزودی با نام «بادبادک» ایفای نقش دارم که چهار قسمت به طول خواهد انجامید. این وکیل تحت تأثیر احساسات و عواطف، معادلات کاری خودش را تغییر میدهد و برای نجات خود از شرایطی که ایجاد کرده است، مجبور میشود ماجرا را پیچیدهتر کند. به نفع جذابیت داستان ترجیح میدهم جزئیات آن را باز نکنم، اما میتوانم بگویم با یک وکیل ساده مواجه نیستیم. از بازی در این نقش و همبازی شدن با نگین معتضدی که بسیار خوب و خوشحس در این کار حضور داشت، مفتخرم.
این بازیگر ادامه میدهد: کار کردن با سیدجمال سیدحاتمی که نگاه خوب و جذابی به فضای پلیسی کار داشت نیز اقبال بزرگی بود. اصولاً کارگردانی ایشان را بسیار پسندیدم و امیدوارم فرصت بیشتری فراهم شود تا با فراغ بال در کار دیگری با ایشان همکاری کنیم.
آقاخانی با اشاره به دشواریهای ایفای این نقش اظهار میکند: این نقش چالشهای زیادی داشت، چراکه جغرافیا و مختصات حسی متفاوتی داشت و همین موضوع اجرای آن را سخت میکرد. باید برای چنین نقشی طراحی ویژهتری انجام میدادم، اما نتیجه برایم راضیکننده است. از اپیزود هشتم وارد داستان خواهم شد و، چون خودم عقیده دارم کار قابلی است، احتمالاً مخاطب نیز از آن خوشش خواهد آمد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به روایت داستان در دوره پهلوی اول، آیا برای ایفای نقش مطالعه تاریخی داشته است، بیان میکند: مطالعه مجددی نداشتم، اما نه به این دلیل که از آن بینیاز بودم، بلکه به این دلیل که مطالعات و آشنایی قبلی برای ایفای این نقش را داشتم. ضمن اینکه هم فیلمنامه کامل و جامع بود و هم اطلاعات من در حدی که نیازم را برطرف کند، کفایت میکرد. در نتیجه نیاز به کنکاش مجدد تاریخی نداشتم و ترجیح دادم بیشتر بر معادلات جدیدی که در کارآگاه علوی تعیین شده است، غور کنم؛ به این معنا که فضای جدید آن را لمس و درک کنم و به شکل درست اجرا کنم تا در این فصل اجرای الکنی نداشته باشم.
این بازیگر تصریح میکند: در این فصل تغییراتی وجود دارد. کارآگاه علوی ما جوانتر است و به دلایل متفاوتی وارد این کار شده و نسبت او با سریهای قبلی باید مشخص میبود. همچنین زمانی که بر شخصیت کارآگاه علوی گذشته است، باید در تار و پود فضا و نقش نیز تعریف میشد. اینها موارد بسیار ظریفی هستند که مخاطب در یک فضای کلی احساس خواهد کرد که بازیگر به این شرایط واقف بوده است یا خیر.
آقاخانی ادامه میدهد: تلاش کردم در فضایی قرار بگیرم که یک گام پس از کارآگاه علوی ۱ تعریف شده است. این گام پسین، از نظر زمانی که بر شخصیتها گذشته، باید شکل مترقیتری در فضای کار پیدا میکرد و من نیز تلاش کردم این موارد را در بازیام بهدرستی به جا بیاورم.
علاقه به داستانهای پلیسی در ایران تاریخ دارد
این بازیگر درباره دلیل استقبال مخاطبان از کارآگاه علوی، فارغ از بحث نوستالژی، اظهار میکند: علاقه مخاطب به داستانهای پلیسی، علاقهای تاریخدار در ایران است. از نمایشهای رادیویی پیش از ظهور تلویزیون و کاراکتر جانی دالر بگیرید و برسید به کارآگاه علوی خودمان. مخاطب این آثار را دوست دارد، همانطور که از پوآرو، شرلوک هولمز و خانم مارپل استقبال کرده است. امروز آن اقبال مخاطب به این ژانر در جغرافیای مورد علاقهاش، یعنی ایران، رخ میدهد و بدیهی است که کارآگاه علوی مورد اقبال قرار گیرد. بنابراین آن زمان بسیار دوستش داشتند، اما امروز حریفهای قدری داریم. دسترسی آسانتر مخاطب به آثاری که در سطح جهانی دوست دارد، بسیار گسترش یافته و این مسئله در قیاس با فصل اول و حتی دوم کارآگاه علوی، شرایط را دشوارتر میکند.
وی میافزاید: کارآگاه علوی ۱ کافی بود که نظر مخاطب را جلب کند، اما امروز کارآگاه علوی ۳ باید نظر مخاطب را جلب کند و با نمونههای مشابه خارجی رقابت کند. این دو مسئله در کنار یکدیگر، شرایط بغرنج و پیچیدهتری را پیش روی سریال قرار میدهد.
آقاخانی میگوید: اگر همچنان اصالت و جذابیت داستان، پرداخت سنجیده و بازیهای خوب را رعایت کنیم، به دلیل علاقه مخاطب به قصههایی که راز و رمز دارند، میتوان امیدوار بود که این مجموعه نظر مخاطب را جلب کند و همچنان محبوب و مقبول باقی بماند. داستانهای پلیسی تنها یکی از گونههایی هستند که ذائقه مخاطب علاقهمند به راز و رمز و کشف معما را اقناع میکنند.
وی درباره روند فصلسازی در تلویزیون و ساخت ادامه سریالهای موفق نیز تأکید میکند: اگر برای ادامه یک اثر چشماندازی وجود داشته باشد و مشخص باشد که در صورت وقوع اتفاقات مختلف، داستان چگونه پیش خواهد رفت، این میتواند اتفاق مثبتی باشد؛ همانگونه که در جهان نیز این روند پیش میرود.
تغییر قهرمان، نقطه قوت کارآگاه علوی ۳ است
این بازیگر با اشاره به شیوه ادامه داستان کارآگاه علوی میگوید: بزرگترین امتیاز کارآگاه علوی در این داستان این است که بازیگر این قصه عوض نشده، بلکه در داستان تعریف شده است. او برادرزاده قهرمان اصلی است؛ کارآگاه علوی پیر شده و امروز به شخصیت جدید مشاوره میدهد. به نظرم این خلاقانهترین شکل تداوم یک داستان امتحانپسداده پس از از دست رفتن امکانات است.
وی توضیح میدهد: منظورم از امکانات از دست رفته، بالا رفتن سن بازیگر اصلی است. ما دیگر شرایط فصل اول و کشش اولیه را نداریم، پس نباید چیزی را تغییر دهیم و بگوییم تا دیروز آقای نجفی بوده و امروز آقای تشکر است؛ بلکه این شخصیت، برادرزاده اوست و داستان به این شکل پیش میرود. در نتیجه، قصه خلاقتر از قبل شده است و شاید مخاطب آن را دوست داشته باشد و کسانی که پشت این کار بودهاند، از این بازگشت به نوستالژی پشیمان نشوند.
آقاخانی درباره اینکه یک قصه پلیسی تا چه اندازه میتواند ادامه پیدا کند و فصلهای بعدی داشته باشد، خاطرنشان میکند: در کارهایی که دغدغه اجتماعی دارند، نقطه پایان، قطع شدن ارتباط اثر با مخاطب و زندگی است، اما در آثار پلیسی که فقط یک ذائقه از مخاطب را پاسخ میدهند، یعنی قصهنیوشی، رازدوستی و علاقه او به رمزگشایی را اقناع میکنند، نقطه پایانی وجود ندارد.
وی میافزاید: پایان زمانی است که قلم تو خشک شود و دیگر داستانهایت جذاب نباشند و رمز و رازهایت دمدستی شوند. آنجا جایی است که باید کار را تمام کرد. اما اثری که دغدغه اجتماعی دارد، هرجایی که ارتباطش با مخاطب را از دست بدهد باید تمام شود، ولو اینکه هنوز دستت روان باشد.
این بازیگر یادآور میشود: بنابراین من برای کارآگاه علوی پایانی متصور نیستم، مگر اینکه نویسنده نداشته باشیم، دیگر ذهنی نجوشد و قلمی در گردش نباشد.
دلایل تماشای کارآگاه علوی ۳
وی در پایان درباره دلیل تماشای فصل سوم کارآگاه علوی اظهار میکند: کارآگاه علوی ۳ را ببینید، چون در آن داستانپردازی، هویت ملی، تاریخبازی و زمینههای فنی خوبی مانند کارگردانی، فیلمبرداری، طراحی لباس و فضاسازی بسیار خوب است و مجموعه این عوامل، ارزش دیدن کار را بالا میبرد.
آقاخانی در پایان بیان میکند: اگر این سریال را دیدید و دوستش داشتید که چه خوب، اگر هم توانستید فصلهای پیشین آن را ببینید، چراکه برای این مجموعه زحمت کشیده شده و باید در مظان قضاوت مخاطب قرار گیرد تا صحت و سقم و سره و ناسره بودن آن مشخص شود. این قضاوت برای آنکه کارهای بعدی قویتر و بهتر انجام شوند، لازم است.