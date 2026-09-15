یک منبع نظامی یمنی ضمن تکذیب قاطع هرگونه حمله از سمت یمن به مکه مکرمه و دیگر مقدسات در عربستان آن را دروغ و نیرنگ دشمن سعودی دانست.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری سبأ اعلام کرد: ما به شدت تزویر، نیرنگ بازی و تحرکات گمراه کننده‌ای که دشمن سعودی به آن روی آورده و مدعی وجود خطری از سمت یمن به شهر مکه مکرمه شده است را محکوم می‌کنیم.

این منبع بیان کرد: ما قاطعانه وجود هرگونه تهدیدی از سوی یمن علیه شهر مقدس مکه یا هر مکان مقدس دیگری را تکذیب می‌کنیم.

منبع مذکور افزود: اشاعه و ترویج این اخبار دروغین از سوی دشمن سعودی با هدف خدشه وار کردن و تحرکی برای همراه کردن جهان اسلام است و این شیوه‌ای قدیمی است و دشمن سعودی قبلا نیز آن را به کار بسته است.

گفتنی است که ساعاتی قبل دفاع مدنی عربستان سعودی مدعی رفع خطر در مکه، طائف و جده شد.

تلفات سنگین مزدوران سعودی در جبهه الجوف

از سوی دیگر یک منبع نظامی به المسیره گفت: تلفات مزدوران سعودی در درگیری‌های جبهه الجوف طی چهار روز گذشته تقریباً به ۲۷۵ نفر رسیده است که شامل کشته، زخمی و اسیر می‌شود.

این منبع تاکید کرد: ۸۵ دستگاه خودرو و زره‌پوش متعلق به مزدوران سعودی در جریان درگیری‌ها در جبهه الجوف سوخته و از کار افتاده‌اند.

این منبع بیان کرد: ۷ پهپاد مختلف متعلق به دشمن سعودی در جریان درگیری‌ها در جبهه الجوف سرنگون شدند.