جوان آنلاین: بوکسور‌های ایران در صورت کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ مالک یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در پایتخت خواهند شد.

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بوکس برگزار و در این جلسه پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی تعیین شد. براساس تصمیم هیئت رئیسه مدال‌آوران طلا، نقره و برنز در این رویداد مبلغ یک میلیارد، ۴۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد. نکته حائز اهمیت اینکه روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون برای بالا بردن انگیزه بوکسور‌ها برای کسب مدال طلا یک جایزه ویژه در نظر گرفته و شخصاً به قهرمان این بازی‌ها آپارتمان اهدا خواهد کرد.

بوکس ایران تشنه مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی است. درخشش در المپیک آسیایی برای ورزش کشور و رشته‌های مدال‌آور اهمیت بسیار زیادی دارد. با اینکه بوکس ایران در چرخه مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی فاصله گرفته، اما تیم جوان اعزامی برای پایان دادن به ۱۲ سال انتظار انگیزه زیادی دارد. آخرین مدال آسیایی بوکس کشورمان در بازی‌های اینچئون ۲۰۱۴ به ارمغان آمد. در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی احسان روزبهانی، علی مظاهری و جاسم دلاوری هر کدام یک نقره برای کاروان ایران به دست آوردند. در بازی‌های ۲۰۱۰ گوانگجو نیز سه مدال محمد ستارپور، علی مظاهری و روح‌الله حسینی، رهاورد بوکس ایران در این رویداد بود. علی مظاهری در بازی‌های ۲۰۰۶ قطر آخرین طلای بوکس کشورمان در المپیک آسیایی را به گردن آویخت.

برای نخستین‌بار است که بوکس ایران در بازی‌های آسیایی هم در بخش مردان حضور دارد و هم زنان. در تیم مردان پنج بوکسور روی رینگ خواهند رفت تا هرچه در توان دارند را به نمایش بگذارند. علی حبیبی‌نژاد، دانیال شه‌بخش، امیر اسماعیلی، مهدی کاظمی و سام استکی با هدایت الکساندر والادار به جنگ حریفان آسیایی می‌روند. حبیبی‌نژاد و شه‌بخش، دو ملی‌پوش با تجربه ما در این رویداد هستند. با این‌حال سرمربی رومانیایی روی شاگردان جوانش نیز حساب می‌کند. تیم بانوان یک سال پیش فعالیتش را شروع کرد و باتوجه به حضور این تیم در بازی‌های کشور‌های اسلامی و جام‌جهانی، فدراسیون از اعزام دو بوکسور زن به ناگویا حمایت کرد. سارینا نقش و پارمیدا خوش‌خبر، دو ملی‌پوشی هستند که برای اولین‌بار مبارزه در رینگ بازی‌های آسیایی را تجربه خواهند کرد.