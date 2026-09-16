جوان آنلاین: کاروان هندبال ایران با بدرقه مسئولان عازم ناگویا محل برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شد، با این هدف که پس از ۱۶ سال مدال آسیا ازآن تیم کشورمان شود.

تیم‌ملی هندبال مردان کشورمان برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به ژاپن سفر کرده و شاگردان نناد کلاییچ با اتحاد و یکدلی عزم‌شان را برای درخشش در ناگویا جزم کرده‌اند. در مراسم بدرقه این تیم در آکادمی المپیک کادرفنی تیم‌ملی، ملی‌پوشان و رئیس فدراسیون از تلاش، خودباوری و انگیزه هندبال برای موفقیت در بازی‌های آسیایی گفتند. همچنین از خانواده شهید حسن صالحی، شهید ورزشکار جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد و هندبالیست‌ها با دعای خیر خانواده این شهید گرانقدر راهی ناگویا شدند.

امیدوار به طلسم‌شکنی

از آخرین مدال هندبال ایران در بازی‌های آسیایی ۱۶ سال می‌گذرد و خانواده هندبال و جامعه ورزش منتظر شگفتی‌سازی تیم جوان نناد کلاییچ هستند. در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو، تیم هندبال کشورمان به مدال نقره دست یافت و در ادوار بعدی هندبالیست‌های ما از رسیدن به سکوی این بازی‌ها بازماندند. در بازی‌های ۲۰۲۲ هانگژو نیز تیم‌ملی هندبال با قبول شکست برابر کره‌جنوبی از رسیدن به جمع چهار تیم برتر آسیا بازماند.

در بازی‌های ناگویا نیز ایران در گروه مرگ قرار گرفته و هندبالیست‌های اعزامی باید منتظر دیدار‌های دشواری باشند. طبق قرعه‌کشی بازی‌ها، ایران در گروه B با کره‌جنوبی، کویت، بحرین و قزاقستان همگروه است. علاوه بر اینکه کره‌ای‌ها یکی از مدعیان همیشگی هندبال آسیا هستند و باید بگوییم رویارویی با بحرین و کویت که اخیراً عنوان قهرمانی و سومی رقابت‌های قهرمانی قاره‌کهن را کسب کرده‌اند نیز دشوار است. تیم‌ملی هندبال صبح شنبه در اولین گام باید رودرروی کویت صف‌آرایی کند و بحرین، کره و قزاقستان نیز حریفان بعدی ما خواهند بود.

نگاه مثبت به جوانان

سرمربی کروات تیم‌ملی امید زیادی به درخشش شاگردان جوانش در بازی‌های آسیایی دارد. نناد کلاییچ با اینکه خوب می‌داند تقابل با تیم‌های قدرتمند قاره‌کهن چقدر سخت است، اما روی توانایی ملی‌پوشان ایران حساب می‌کند: «به رغم اینکه جوانان شاکله اصلی تیم‌ملی را تشکیل می‌دهند، اما باور دارم تجربه آنها در این مدت بالا رفته و این بازیکنان بهترین هستند. اعتقادم این است وقتی هدفی بزرگ را ترسیم می‌کنیم باید برای رسیدن به آن بجنگیم. به کسب مدال در ناگویا باور دارم و ما صرفاً برای حضور در بازی‌های آسیایی به میدان نمی‌رویم، بلکه تا آخرین لحظه برای رفتن روی سکو می‌جنگیم. از آنجا که بازی‌های آسیایی در تقویم جهانی هندبال نیست باشگاه‌های خارجی نیز ملزم به در اختیار گذاشتن بازیکنان ملی خود نیستند.»

تلاش برای برنز

محمد سیاوشی، کاپیتان تیم‌ملی از تلاش برای کسب برنز آسیایی گفت: «در هر گروه دیگری قرار می‌گرفتیم باز کار آسانی پیش‌رویمان نبود. در صورتی که موفق به کسب مدال شویم، اتفاق مهمی برای هندبال ایران رقم خواهد خورد. هدفی جز کسب مدال نداریم و امیدوار به رفتن روی سکوی سومی آسیا هستیم. همه باانگیزه هستیم و دست از تلاش نخواهیم کشید.»

جای خالی لژیونر‌ها

علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون به عدم حضور لژیونر‌ها در ترکیب تیم‌ملی اشاره کرد: «با تصمیم کادرفنی، تیمی جوان به ناگویا اعزام شد و فدراسیون نیز از تصمیم نناد کلاییچ حمایت کرد. در ناگویا دست و پا بسته نیستیم. چند نفر از لژیونر‌ها از جمله نوروزنژاد را در اختیار نداریم. شرایط سخت است و نمی‌توان پیش‌بینی مدال کرد. در چند سال اخیر، داوری هندبال آسیا به ضرر ایران بوده و از این حیث متضرر شده‌ایم. امیدوارم در بازی‌های آسیایی مشکل داوری پیش نیاید.»