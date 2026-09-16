کد خبر: 1379655
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
ورزش » ساير
امارات نخستین حریف ایران در آزمون دشوار ناگویا

نبرد با دستان خالی

0 آزمون دشوار امید‌های فوتبال ایران ساعت ۸:۳۰ امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز می‌شود. نبردی که البته برای عبدی از روز‌ها و هفته‌ها قبل در ایران آغاز شده است، درست از همان زمانی که او ناچار به لغو اردوی تیمش به دلیل نرسیدن بازیکنان به حد نصاب شد!
دنیا حیدری

جوان آنلاین: آزمون دشوار امید‌های فوتبال ایران ساعت ۸:۳۰ امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز می‌شود. نبردی که البته برای عبدی از روز‌ها و هفته‌ها قبل در ایران آغاز شده است، درست از همان زمانی که او ناچار به لغو اردوی تیمش به دلیل نرسیدن بازیکنان به حد نصاب شد!
ظاهراً همه چیز مهیای شروع یک نبرد جذاب در ناگویاست؛ رقابت امید‌های فوتبال آسیا برای رسیدن به عنوان قهرمانی. مسابقاتی که قرار است با قوانین جام‌جهانی، اما بدون VAR برگزار شود و شاید برای بسیاری از کشور‌های حاضر در این رقابت‌ها مشکل اصلی عدم حضور کمک‌داور ویدئویی باشد، اما برای عبدی داستان کاملاً متفاوت از این حرف‌هاست. 
عبدی که امید زیادی داشت برای طلسم‌شکنی در ناگویا و رقم زدن نتایج قابل توجه، تصورش را هم نمی‌کرد با بدترین شرایط ممکن راهی ناگویا شود. البته امید‌های فوتبال ایران همواره با مشکلات پرتعدادی مواجه بودند و این داستان تازه‌ای نبود، اما عبدی بی‌هیچ شک و تردیدی مظلوم‌ترین مربی امید‌های فوتبال ایران است، به‌طوری‌که بعد از اعزام و برابر امارات نیز به دلیل عدم همکاری‌های لازم تمام نفراتش را در اختیار ندارد و همین مسئله کافی است که نتواند تمام تمرکزش را روی شکست دادن حریف بگذارد وقتی همه ذهنش را لیست نصفه و نیمه تیمش مشغول کرده است!
البته سرمربی تیم امید هنوز هم امیدوار است به کسب نتیجه و تلاش هم خواهد کرد برای آنکه از این آزمون دشوار و غیرمنصفانه سربلند بیرون آید، اما رسیدن به هدف، آن‌هم با دست خالی، چیزی شبیه به معجزه می‌ماند و دست او به راستی که با این تعداد بازیکن بسته و خالی است: «خوشحالم بار دیگر در ژاپن هستم. از سفر‌های قبلی به این کشور خاطرات خوبی به یاد دارم. همچنین حضور دوباره در بازی‌های آسیایی برای من باعث افتخار و خوشحالی است. بی‌شک این مسابقات فرصت خوبی است تا بازیکنان تجربه ارزشمندی به دست آورند و امیدوارم این تجربه برای آینده فوتبال ما مفید باشد، اما واقعیت‌ها را هم نباید نادیده گرفت. برای نمونه تقویم بازی‌ها به شکلی است که دیدار نخست ما خارج از فیفادی برگزار می‌شود و به همین دلیل نمی‌توانیم با تمام ظرفیت به میدان برویم. موجودی ما برای بازی نخست همین است و در صورت نداشتن مصدومیت، با ۱۵ بازیکن و سه دروازه‌بان مقابل امارات قرار خواهیم گرفت، اما چاره‌ای نداریم جز پذیرش شرایط موجود. فوتبال همین است، ما باید با پذیرفتن شرایط و تمام کاستی‌های موجود تلاش خود را برای مقابله با تیم قدرتمندی، چون امارات بکنیم.»
عبدی امیدوار بود که اوضاع در ژاپن تغییر کند و او حداقل بتواند قبل از بازی با امارات چند نوبتی تیمش را با حضور تمام نفرات دعوت شده تمرین دهد، اما این اتفاق رخ نداد و مهم‌ترین مشکل تیم امید ایران دقیقاً مشکلی بود که این تیم در تهران هم داشت. تعداد پایین بازیکنان حاضر در تمرینات که عملاً دست کادرفنی ایران برای طراحی و اجرای یک تمرین نرمال و مطابق با برنامه‌های از پیش تعیین شده را بسته بود. البته مبین دهقان خود را از امارات به ژاپن رساند، اما غندی‌پور نیامد و حتی برای تیمش نیز به میدان نرفت تا عبدی فرصتی برای آنالیز او داشته باشد برای دستیابی به اطلاعات کافی. قلی‌زاده، سحرخیزان و رزاقی‌نیا هم بعد از پایان دیدار استقلال برابر السد راه ژاپن را درپیش گرفتند تا عملاً به دلیل بعد مسافت و خستگی، امیدی برای حضورشان در مصاف با امارات نباشد. تیمی که این روز‌ها شرایط خوبی دارد و خردادماه نیز سه بازی دوستانه مهم برابر امید‌های تایلند، قرقیزستان و کره جنوبی برگزار کرده تا در بهترین شرایط ممکن برابر عبدی و یارانش صف‌آرایی کند. 
صبح امروز قبل از آنکه همه جامعه ایران از خواب بیدار شوند و جریان روزمره زندگی خود را آغاز کنند، امید‌های فوتبال ایران برابر امید‌های امارات به میدان می‌روند. تیمی که حتی یک جلسه تمرین عادی هم نداشته، اما با وجود تمام این مشکلات که این تیم را به مظلوم‌ترین تیم تاریخ امید ایران تبدیل کرده، امید زیادی دارد به خلق معجزه و کسب نتیجه.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آزمون ، آسیا ، ورزش
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