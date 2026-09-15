جوان آنلاین: از وزارت دفاع، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با حضور در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سردار سرتیپ ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و جمعی از معاونان و رؤسای سازمانهای این وزارتخانه دیدار و درباره ظرفیتهای فناورانه و راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور گفتوگو کرد.
در این دیدار سردار سرتیپ ابنالرضا درباره فناوریهای موجود در وزارت دفاع برای کمک به حل مسئله انرژی و مصرف بهینه آن در کشور گفت: همانگونه که جوانان ما در وزارت دفاع و نیروهای مسلح در برابر هجمه بالاترین سطح فناوری دنیا ایستادگی کردند، برای مقابله با آن راهکار پیدا کردند، و موفق شدند و همان جوان ایرانی و همان اراده میتواند موضوع بهرهوری و بهینهسازی انرژی را نیز به بهترین شکل حل کند.
وی با تاکید بر ضرورت نگاه همهجانبه به مسئله انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی را نیازمند یک بسته جامع دانست و افزود: در کنار اقدامات فناورانه، باید به موضوعات فرهنگی و رفتاری نیز توجه کرد و این اقدام را به یک نهضت برای بهبود بهرهوری و یک مطالبه بسیار پراهمیت تبدیل کرد.
سرپرست وزارت دفاع همچنین با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای کمک به کشور و قرار دادن فناوریهای مورد نیاز در حوزه بهینهسازی انرژی در اختیار بخشهای مربوط، خاطرنشان کرد: در جنگ ترکیبی، یکی از شقوق این جنگ، تحریمها بهویژه در حوزه انرژی است و اقدام در این زمینه را بخشی از جنگ و دفاع از کشور میدانیم.
در ادامه این دیدار، سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بر ضرورت اولویتبندی برنامهها، تهیه برنامه عملیاتی و زماندار کردن پروژهها تأکید کرد.
وی گفت: بر اساس این طرح و مدلهای تأمین مالی جدید، میتوان تحول جدی در حوزه بهینهسازی انرژی ایجاد کرد.
سقاب اصفهانی با اشاره به ظرفیت نیروهای مسلح در این حوزه افزود: نیروهای مسلح به دلیل انضباط و سامان سازمانی که دارند، میتوانند در موضوع بهینهسازی انرژی پیشرو در کشور عمل کنند و انتظار میرود الگوی موجود در نیروهای مسلح به کشور ارائه شود.
وی همچنین تدوین طرحهای راهبردی زماندار با تمرکز بر کاهش مصرف انرژی را دارای اولویت بسیار بالا دانست.
در این نشست جمعی از معاونان و رؤسای سازمانهای وزارت دفاع نیز حضور داشتند و ظرفیتهای این وزارتخانه برای مشارکت در برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی کشور مورد بررسی قرار گرفت