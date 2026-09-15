همزمان با حملات گسترده هوایی دشمن سعودی به تعز، یک منبع نظامی یمنی آماری از تلفات و خسارات سنگین مزدوران سعودی در جبهه الجوف اعلام کرد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، منابع یمنی اعلام کردند که جنگنده‌های سعودی در ۱۳ نوبت منطقه ذباب در استان تعز را بمباران کردند.

از سوی دیگر یک منبع نظامی به المسیره گفت: تلفات مزدوران سعودی در درگیری‌های جبهه الجوف طی چهار روز گذشته تقریباً به ۲۷۵ نفر رسیده است که شامل کشته، زخمی و اسیر می‌شود.

این منبع تاکید کرد: ۸۵ دستگاه خودرو و زره‌پوش متعلق به مزدوران سعودی در جریان درگیری‌ها در جبهه الجوف سوخته و از کار افتاده‌اند.

این منبع بیان کرد: ۷ پهپاد مختلف متعلق به دشمن سعودی در جریان درگیری‌ها در جبهه الجوف سرنگون شدند.