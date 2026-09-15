کد خبر: 1379650
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
سیاست » اخبار کلی

پیام تسلیت قالیباف درپی ترور و شهادت مولوی یوسف گرگیج

3 رئیس مجلس شورای اسلامی شهادت مولوی یوسف گرگیج امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول‌الله شهرستان زاهدان را تسلیت گفت.

جوان آنلاین: متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است.

«خبر شهادت مظلومانه عالم مجاهد و انقلابی، مولوی یوسف گرگیچ، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

ترور ناجوانمردانه روحانی مجاهدی که عمر خویش را در مسیر دفاع از امنیت مردم، تقویت وحدت و همدلی مسلمانان و صیانت از عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی سپری کرد، بار دیگر چهره پلید دشمنان وحدت و امنیت این سرزمین را آشکار ساخت.

خون پاک این عالم مجاهد اهل سنت، همچون خون به ناحق ریخته شده شهید مولوی محمد انور ریگی که چندی پیش مظلومانه به زمین ریخته شد سند دیگری بر این حقیقت است که پاسداری از ایران و وحدت ملت، مرز و مذهب نمی‌شناسد. آنان که گمان می‌کنند با گلوله می‌توانند صدای وحدت، امنیت و ایران‌دوستی را خاموش کنند، باید بدانند که این خون، نه پایان یک راه، که مایه استواری و امتداد بیشتر آن خواهد بود.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت تروریستی، شهادت این عالم وارسته را به مردم شریف سیستان و بلوچستان، جامعه اهل سنت و عموم ملت ایران و به‌ویژه خانواده مکرم آن شهید گرانقدر تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، پیام تسلیت ، مولوی یوسف گرگیج
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