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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

السیسی میزبان ولیعهد سعودی/ توافق بر گسترش روابط مصر-عربستان در بالاترین سطح

3 رئیس‌جمهور مصر و ولیعهد عربستان بر ضرورت دستیابی به راه‌حلی عادلانه و جامع برای قضیه فلسطین تأکید کردند.

جوان آنلاین: عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، امروز (سه‌شنبه) از محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد عربستان سعودی و نخست‌وزیر این کشور، استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، احمد الشناوی، سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر، گفت که السیسی از سفر محمد بن سلمان به مصر استقبال و بر عمق روابط برادرانه میان دو کشور تأکید کرد.

از سوی دیگر محمد بن سلمان بر استحکام پیوند‌های برادرانه میان دو کشور تأکید و از سفر به مصر و دیدار با رئیس‌جمهور این کشور ابراز خرسندی کرد.

وی روند توسعه مستمر روابط دوجانبه و تمایل متقابل دو کشور برای ادامه هماهنگی و همکاری مشترک و بررسی افق‌های جدید همکاری در حوزه‌های مختلف را مورد تقدیر قرار داد.

سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر افزود که در این دیدار، السیسی و محمد بن سلمان توافق کردند که روابط میان مصر و عربستان باید در بالاترین سطح ممکن قرار داشته باشد.

دو طرف همچنین تأکید کردند که امنیت عربستان سعودی و کشور‌های خلیج فارس، بخشی از امنیت ملی مصر است.

السیسی هرگونه حمله یا تهدید علیه حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی عربستان سعودی یا آزادی کشتیرانی در گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی را به‌شدت رد و محکوم کرد.

دو طرف بر ضرورت تشدید تلاش‌ها برای تدوین و اجرای اقدامات عملی به‌منظور توسعه همکاری‌های دوجانبه و رفع هرگونه مانع در مسیر افزایش حجم مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کردند.

سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر گفت که مذاکرات دو طرف همچنین تحولات منطقه‌ای و چالش‌های کنونی را دربر گرفت.

السیسی در این دیدار بار دیگر بر موضع ثابت مصر در حمایت از عربستان سعودی و تمامی کشور‌های عربی در مواجهه با شرایط کنونی منطقه تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر موضع مشترک مصر و عربستان درباره ضرورت تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و دریای سرخ تأکید کردند.

السیسی بر حمایت مصر از اقداماتی که عربستان برای حفاظت از امنیت و ثبات خود انجام می‌دهد و نیز تلاش‌های این کشور برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی، جامع و پایدار برای بحران یمن تأکید کرد.

به گفته سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر، در این دیدار همچنین بر همسویی مواضع مصر و عربستان درباره مساله فلسطین تأکید شد.

دو طرف ضرورت دستیابی به راه‌حلی عادلانه و جامع برای این مساله بر اساس راه‌حل دو دولتی و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی را مورد تأکید قرار دادند.

دو طرف خواستار ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در مقادیر کافی و توقف تعرضات رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی شدند.

مصر و عربستان همچنین بر ادامه حمایت خود از امنیت و ثبات سودان تأکید کردند. دو کشور بر ضرورت انحصار نهاد‌های ملی سودان و مخالفت با همسان دانستن نیرو‌های مسلح سودان با هرگونه شبه‌نظامی یا نهاد موازی غیرقانونی تأکید کردند.

دو طرف هشدار دادند که هرگونه تهدید علیه وحدت سودان و تمامیت ارضی این کشور، خطری برای امنیت جمعی مصر، عربستان سعودی و تمامی کشور‌های منطقه محسوب می‌شود.

سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر در پایان گفت که در این دیدار، بر مواضع مشترک مصر و عربستان در حمایت از حاکمیت و ثبات تمامی کشور‌های عربی نیز تأکید شد.

السیسی و محمد بن سلمان توافق کردند که در دوره آینده، رایزنی و هماهنگی مستقیم درباره موضوعات مختلف دوجانبه و تحولات منطقه‌ای را ادامه دهند.

برچسب ها: عبدالفتاح السیسی ، محمد بن سلمان ، مصر
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