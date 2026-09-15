جوان آنلاین: طبق گزارش نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین، کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز ایران را به عنوان عضو کمیته عمومی خود انتخاب کرد.

به گزارش تسنیم، نمایندگی ایران در این خصوص نوشت: علی‌رغم تلاش‌های ایالات متحده برای ممانعت از حضور ایران در کمیته عمومی، کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم خود را گرفتند و به نفع ایران رأی دادند. این رویداد یادآور آشکاری است که جامعه بین‌المللی اجازه نخواهد داد فشار‌های یک‌جانبه، تصمیمات جمعی آژانس را دیکته کنند.

نمایندگی ایران همچنین خاطرنشان کرد‌: ایالات متحده همچنین باید به دلیل نقض‌های جدی و مستمر حقوق بین‌الملل پاسخگو باشد. آمریکا از نسل‌کشی در فلسطین حمایت عملی کرده، در امور داخلی چندین کشور مداخله نموده، علیه ایران دست به تجاوز زده، اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده، دانش‌آموزان و شرکت‌کنندگان در مراسم عروسی را به خاک و خون کشیده و بار‌ها منشور سازمان ملل، اساسنامه آژانس و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی را از جمله با حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان قرار دارند، نقض کرده است.