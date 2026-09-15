نخست‌وزیر مالزی گفت کشورش با هرگونه محموله‌ای که از طریق مالزی به قابلیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی کمک کند، برخورد خواهد کرد.

جوان آنلاین: انور ابراهیم، ​​نخست‌وزیر مالزی عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: موضع مالزی واضح و صریح است. او گفت: مالزی اجازه نخواهد داد که به عنوان مجرایی برای هرگونه محموله‌ای که از قابلیت‌های نظامی اسرائیل و جنایات آن علیه فلسطینیان و دیگر افراد بی‌گناه حمایت یا به آن کمک می‌کند، استفاده شود.

به گزارش ایسنا، انور ابراهیم خاطرنشان کرد: هرگونه محموله مشکوک مطابق با قوانین مالزی مورد بازرسی و تحقیق قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات تخلف، اقدامات قاطعی انجام خواهد شد.

پیش‌تر رسانه خبری بلومبرگ گزارش داد: مقامات مالزی در تاریخ ۱۹ اوت سه کانتینر را که به مقصد اسرائیل در بندر تانجونگ پلپاس این کشور در حرکت بودند، توقیف کردند.

منابعی آگاه به بلومبرگ گفتند: مقامات مالزی این سه کانتینر را آزاد نکرده‌اند، زیرا در حال بررسی محتویات آنها هستند.