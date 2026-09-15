جوان آنلاین: علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق که پس از پایان سفرش به فرانسه وارد برلین شده، با فرانک والتر اشتنمایر، رئیس جمهور آلمان دیدار کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، دو طرف درباره روابط فیما بین و تقویت شراکت اقتصادی و حمایت از فرصتهای حضور شرکتهای آلمانی در عراق رایزنی کردند.
نخست وزیر عراق تاکید کرد که دولت عراق در راستای تقویت روابط اقتصادی با آلمان و سراسر کشورهای اروپایی گام برمیدارد.
او مجدداً بر تصمیم عراق و تشدید تلاشهای این کشور حمایت از ثبات منطقه و کاهش تنشهای آن تاکید کرد.
نخست وزیر عراق سپس با فردریش مرتس، صدراعظم آلمان دیدار و گفتوگو کرد.