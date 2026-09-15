جوان آنلاین: زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «اینها همگی پیششرطهای آشکاری برای ظهور سلاحهای کشتارجمعی در قلمرو کشورهای مورد بحث هستند، اما نه آن نوع از سلاحهای کشتارجمعی که آنها بهطور مسئولانه کنترل کنند.»
به گزارش ایسنا، وی افزود: «سلاحهای کشتارجمعی که آنها به دست خواهند آورد، سلاحهایی خواهند بود که حتی حق بازرسی از آنها را نیز نخواهند داشت، چه رسد به اینکه بتوانند آنها را کنترل کنند.»
این مقام روسی تصریح کرد: مقامهای اروپایی به بهانه «تهدید روسیه» در تلاش هستند تسلیحات هستهای را به مرزهای روسیه نزدیکتر کنند.
زاخارووا گفت: «محلهای استقرار قابلیتهایی که تهدیدی برای ما ایجاد میکنند و همچنین زیرساختهای پشتیبان آنها و مراکز فرماندهی مربوطه، به کانون توجه بیشتر نیروهای بازدارندگی راهبردی روسیه تبدیل خواهند شد.»
وی افزود که تندروها در اروپای غربی باید وضعیت را بهصورت منطقی ارزیابی کنند و هشدارهای روسیه درباره گسترش تسلیحات هستهای در داخل ناتو را جدی بگیرند.