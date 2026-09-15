کد خبر: 1379640
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار مسکو درخصوص تبعات لغو ممنوعیت استقرار تسلیحات هسته‌ای در ناتو

2 «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت لغو ممنوعیت‌های مربوط به استقرار تسلیحات هسته‌ای در کشور‌های عضو ناتو، پیش‌شرطی آشکار برای حضور بدون کنترل چنین تسلیحاتی در این کشورهاست.

جوان آنلاین: زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «این‌ها همگی پیش‌شرط‌های آشکاری برای ظهور سلاح‌های کشتارجمعی در قلمرو کشور‌های مورد بحث هستند، اما نه آن نوع از سلاح‌های کشتارجمعی که آنها به‌طور مسئولانه کنترل کنند.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: «سلاح‌های کشتارجمعی که آنها به دست خواهند آورد، سلاح‌هایی خواهند بود که حتی حق بازرسی از آنها را نیز نخواهند داشت، چه رسد به اینکه بتوانند آنها را کنترل کنند.»

این مقام روسی تصریح کرد: مقام‌های اروپایی به بهانه «تهدید روسیه» در تلاش هستند تسلیحات هسته‌ای را به مرز‌های روسیه نزدیک‌تر کنند.

زاخارووا گفت: «محل‌های استقرار قابلیت‌هایی که تهدیدی برای ما ایجاد می‌کنند و همچنین زیرساخت‌های پشتیبان آنها و مراکز فرماندهی مربوطه، به کانون توجه بیشتر نیرو‌های بازدارندگی راهبردی روسیه تبدیل خواهند شد.»

وی افزود که تندرو‌ها در اروپای غربی باید وضعیت را به‌صورت منطقی ارزیابی کنند و هشدار‌های روسیه درباره گسترش تسلیحات هسته‌ای در داخل ناتو را جدی بگیرند.

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، تسلیحات هسته‌ای ، ناتو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

بدون شرح

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

شیطان ماهی

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

صلح با قلم موشک

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

مظلوم‌تر از بهشتی‌

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار