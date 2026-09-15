دانمارک سفیر روسیه را در پی شلیک منور به بالگرد نظامی احضار کرد

وزیر امور خارجه دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از آنکه یک ناوچه روسی به سمت یک بالگرد نظامی دانمارکی منور شلیک کرده است، سفیر روسیه احضار شده است.

جوان آنلاین: به نوشته خبرگزاری آناتولی، «لارس لوک راسموسن» در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «این کاملا غیرقابل قبول است. بنابراین، سفیر روسیه برای گفت‌و‌گو درباره این حادثه احضار شده است.»

به گزارش ایسنا، وزارت دفاع دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اواخر روز دوشنبه، یک بالگرد فنک نیروی هوایی دانمارک که برای تصویربرداری معمول از یک ناوچه روسی که در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی گدسر قرار داشت، هدف شلیک منور قرار گرفت.

این وزارتخانه افزود که ناوچه روسی دو منور به سمت این بالگرد شلیک کرده که یکی از آنها از فاصله کوتاهی از بالگرد عبور کرده است.

«مته فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک نیز در شبکه ایکس این حادثه را محکوم کرد و گفت: «روز گذشته اقدام بی‌پروایی از سوی روسیه علیه نیرو‌های نظامی دانمارک در جریان یک پرواز معمول انجام گرفت. اقدامات روسیه با هدف ارعاب و ایجاد تفرقه انجام می‌شوند. آنها موفق نخواهند شد. ما عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

این حادثه در نزدیکی دانمارک در حالی رخ داده است که تنش‌ها در سراسر اروپا بر سر مجموعه‌ای از حملات خرابکارانه ادعایی و نقض حریم هوایی که کشور‌های اروپایی روسیه را مسئول آنها دانسته‌اند، تشدید شده است.

«ولادیمیر باربین» سفیر روسیه در دانمارک گفت روسیه شرایط پیرامون این حادثه را به‌طور کامل بررسی خواهد کرد.

باربین گفت این نخستین بار نیست که بالگرد‌های نیروی هوایی دانمارک در نزدیکی ناو‌های جنگی روسیه «مانور‌های خطرناک» انجام می‌دهند.