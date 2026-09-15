جوان آنلاین: ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ابلاغیهای خطاب به رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور، با تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، بر حضوری بودن آموزش دانشگاهها در نیمسال پیشرو تأکید کرد.
به گزارش تسنیم، این موضوع پیشتر نیز در اجلاس رؤسای دانشگاهها در ۲۱ شهریورماه از سوی دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تأکید قرار گرفته بود.
بر اساس این ابلاغیه، چنانچه دانشگاهی به دلیل شرایط خاص و ویژه درخواست بهرهمندی از شیوهنامه «بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در دورههای حضوری» را از چهارم مهرماه به بعد داشته باشد، لازم است درخواست خود را ابتدا در کارگروه مدیریت استانی و با رعایت کامل مفاد شیوهنامه مربوط بررسی کند.
در صورت تأیید در کارگروه مدیریت استانی، درخواست دانشگاه برای بررسی نهایی در شورای مرکزی مدیریت استانی به معاونت آموزشی وزارت علوم ارسال خواهد شد.