هشدار ترکیه درباره تسری جنگ اوکراین به دریای سیاه

جوان آنلاین: از بریکینگ نیوز، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه نسبت به گسترش جنگ اوکراین به دریای سیاه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایرنا، فیدان گفت: «جنگ روسیه و اوکراین بر حوزه دریای سیاه تاثیر می‌گذارد.»

وی افزود ترکیه با موفقیت مفاد کنوانسیون مونترو را که عبور و مرور دریایی از تنگه‌های ترکیه، شامل بسفر و داردانل را تنظیم می‌کند، اجرا کرده است.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد آنکارا با توجه به شرایط حاکم بر دریای سیاه و افزایش حملات به بنادر و کشتی‌ها در سواحل شمالی این کشور، درباره این وضعیت به شهروندان خود نیز هشدار خواهد داد.

فیدان در ادامه گفت ترکیه در حال تسهیل «گفت‌وگوهایی» با هدف تقویت امنیت در دریای سیاه است.