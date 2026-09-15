کد خبر: 1379633
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی
مقام لبنانی:

ایران و یمن در حال ساخت معادلات جدید در منطقه هستند

6 حسین الحاج حسن تصریح کرد که دستاورد‌های نیرو‌های ایرانی و یمنی در حال ساخت معادلات جدید در منطقه است.

جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن»، عضو ارشد فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در سخنانی ضمن دفاع از جایگاه مقاومت لبنان، بر تداوم پیوند این جریان با محور مقاومت در منطقه تأکید کرد و به منتقدان داخلی این محور پاسخ داد.

به گزارش تسنیم، وی گفت: ما بخشی از محور مقاومت در منطقه بوده‌ایم، هستیم و خواهیم ماند و از حضور متحدانمان در این مسیر استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: کسانی که منتقد این محور هستند، در حقیقت به محور آمریکا و اسرائیل تعلق دارند؛ سوال اینجاست که چه کسی به نیروی خارجی متکی است؟

الحاج حسن منتقدان محور مقاومت را بخشی از محور آمریکایی دانست و هدف اصلی حزب‌الله را ایستادگی در برابر اشغالگری اسرائیل معرفی کرد.

عضو ارشد فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان ادامه داد: دستاورد‌های نیرو‌های ایرانی و یمنی در خدمت کل محور مقاومت از لبنان و فلسطین تا عراق است و این محور امروز در حال ساخت معادلات جدید در منطقه است.

این نماینده لبنانی خاطرنشان کرد: برخلاف ادعای رسانه‌های صهیونیستی، مسئولان لبنانی هیچ‌گونه سازش و عقب‌نشینی در برابر رژیم صهیونیستی نخواهند داشت.

برچسب ها: ایران ، یمن ، رژیم صهیونیستی
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