جوان آنلاین: میرمسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس، با اروی هاشم عبدالحسن، کاردار جدید سفارت عراق در تونس و رئیس نمایندگی دیپلماتیک این کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا، در این دیدار، طرفین درباره روابط عالی ایران و عراق در سطوح مختلف و همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
حسینیان که پیش از این به مدت پنج سال مسئولیت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا را بر عهده داشته است، در این دیدار به نمایندگی از دولت و ملت ایران از دولت و مردم عراق به دلیل میزبانی و میهماننوازی از میلیونها زائر امام حسین (ع) در ایام اربعین قدردانی کرد.
وی همچنین از برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر «امام شهید حضرت آیتالله خامنهای (ره)» از سوی مردم و دولت عراق تقدیر کرد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس در ادامه با اشاره به ارتباطات خوب میان نمایندگیهای ایران و عراق در تونس و مشارکت متقابل آنها در برنامههای یکدیگر، بر ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد.
حسینیان با اشاره به فعالیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس و با تأکید بر سابقه تمدنی و فرهنگی ایران و عراق، پیشنهاد برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک میان سفارت جمهوری اسلامی ایران و سفارت عراق در تونس را مطرح کرد که با استقبال کاردار عراق مواجه شد.