جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی از ۲۰۰ شب رزمایش و جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده ایران تقدیر و تجلیل کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

مردم عزیز و گرانمایه ایران اسلامی، بالغ بر ۲۰۰ شب است که میادین و خیابان‌های شهر‌های سراسر کشور را برای حمایت از رزمندگان‌شان و عزت‌شان تسخیر کرده‌اند؛ زبان از توصیف حمیّت و غیرت این مردم، الکن و عاجز و قاصر است؛ آنان تجسم آیه شریفه‌ی «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» هستند.

هزاران تمجید و تبجیل و مرحبا بر این مردم گرانقدر باد که تکلیف‌شناس و بصیرند و عزت و شرافت‌شان را با هیچ چیزی تاخت نمی‌زنند. مردمی مبعوث‌شده که ۲۰۰ شب رزمایش خیابانی‌شان، همردیف جهاد مجاهدان خط مقدم میدان است.

این حضور حماسی دویست‌شبه، نه یک تجمع ساده، که طوفانی است از بصیرت ناب مردمانی سلحشور؛ مردمانی که با گام‌های استوارشان، لرزه بر ارکان استکبار انداخته‌اند و ثابت کرده‌اند که در مکتب حسینی، خستگی واژه‌ای بیگانه و نامأنوس و تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است.

شما مردم عزتمند، طی ۲۰۰ شب اخیر، خیابان‌های ایران اسلامی را به حرم تبدیل کردید؛ چه زیبا و نغز گفت حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای ایرانی محور مقاومت که ایران اسلامی، حرم است. شما مردم آزاده، ۲۰۰ شب پاسدار این حرم بودید و هر قدم‌تان در این قیام‌اللیل، تیری بود زهرآگین در چشم دشمنان این مرز و بوم و سلامی بود از سر صدق به دستان پرقدرت فرزندانتان؛ همان رزمندگان خط مقدم مقاومت.

خوشا به حال و سعادت شما ملت مبعوث که، چون کوه، ایستاده‌اید و در غبار فتنه‌ها و تلاطمات، راه را گم نمی‌کنید؛ شما که متحد و منسجم، گرداگرد محور نورانی ولایت مطلقه فقیه هستید و خدعه‌ها و نیرنگ‌های اَبامَکر‌های جبهه خصم را به خوبی می‌شناسید.

شما ملت سلحشور، ۲۰۰ شب است که ندای قدسی و عرشی «هیهات منا الذله» سرور و سالار شهیدان را مشق می‌کنید؛ شما نشان دادید که در قاموس‌تان سازش با خصم دون، معنا و مفهوم ندارد و عَلَم خون‌خواهی‌تان را نشیب و فرودی، متصور نیست.

رزمایش ۲۰۰ شبه‌ی شما ملت بعثت‌یافته، محاسبات دشمن غدّار را تخریب کرد و پازل پیروزی ایران اسلامی در جنگ وجودی با مستکبران عالم را تکمیل گرداند. آنچه در میدان‌های این دوصد شب تجلی یافت، فراتر از یک حضور و پیمان جمعی؛ اثبات شکست معمای دشمن بود. دشمنی که تلاش کرد با تکیه بر توهمات خود، پیوند وثیق میان ملت و نظام را گسسته کند؛ لکن شما مردم نشان دادید که باوری ریشه‌دار و عمیق و عَریق به جمهوری اسلامی ایران دارید.

خداوند را بی‌نهایت سپاسگزاریم که خادم شما ملت سرافراز هستیم؛ توفیقات و ظفرمندی‌های‌تان پایدار باد ملت سلحشور ایران.