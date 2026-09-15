فیدان: حل بحران ایران و منطقه باید از مسیر دیپلماسی انجام شود

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه پس از دیدار با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در نشست خبری مشترک در باکو سخنرانی کرد.
به گزارش مهر، فیدان با اشاره به اینکه تحولات در کشور همسایه ایران ارتباط بسیار نزدیکی با ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد، گفت: امنیت، ثبات و رفاه ایران طبیعتا به صورت مستقیم بر منطقه ما تأثیر میگذارد. از این منظر، خواهان حلوفصل هرچه سریعتر اختلاف موجود از طریق راههای دیپلماتیک هستیم. حملات متقابل که اخیرا افزایش یافته، به تلاشهای صلح آسیب جدی وارد میکند. این اقدامات که موجب افزایش تنش در منطقه میشوند، باید فوراً پایان یابند.
هاکان فیدان بدون اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز مدعی شد: باید امکان عبور و مرور امن، بدون وقفه و آزاد در تنگه هرمز فراهم شود و هرچه سریعتر به وضعیت پیش از جنگ بازگردیم. برای حل بحران و برقراری صلح و امنیت در منطقه، تماسهای خود با همه طرفهای ذیربط را بدون وقفه ادامه میدهیم.