کد خبر: 1379625
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: ادعای معامله با آمریکا درباره ایران و اوکراین درست نیست

5 وزیر خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا هرگز به روسیه پیشنهاد نکرده که در ازای کمک مسکو به حل‌وفصل مسئله ایران، در روند حل‌وفصل بحران اوکراین به روسیه امتیاز یا کمک ارائه کند.

جوان آنلاین: به نقل از اینترفکس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا هرگز به روسیه پیشنهاد نکرده است که در ازای کمک مسکو به حل‌وفصل مسئله ایران، در روند حل‌وفصل بحران اوکراین به روسیه امتیاز یا کمک ارائه کند؛ زیرا واشنگتن می‌داند که چنین رویکردی با روش‌های روسیه سازگار نیست. لاوروف این اظهارات را در میزگرد سفیران درباره اوکراین مطرح کرد.

لاوروف گفت: من درباره این گمانه‌زنی‌ها خوانده‌ام که آمریکا در موضوع اوکراین کمک خواهد کرد، اگر روسیه در موضوع ایران کمک کند. همان‌طور که ما می‌گوییم، اینجا جای چانه‌زنی نیست. چنین شایعاتی مطرح شده بود. طرف‌های آمریکایی ما هرگز چنین معامله‌ای را پیشنهاد نکرده‌اند و فکر می‌کنم چنین کاری نکرده‌اند، زیرا به‌خوبی می‌دانند که پرداختن به چنین سیاست‌هایی و چنین سیاسی‌کاری‌هایی روش ما نیست.

وزیر امور خارجه روسیه گفت انتظار دارد در خصوص وضعیت ایران، «به‌ویژه به لطف تلاش‌های کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران»، تحولاتی حاصل شود.

او یادآوری کرد کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق توافق کرده بودند روز دوشنبه نشستی را در یکی از شهر‌های عمان برگزار کنند، اما این نشست چند روز به تعویق افتاده است.

لاوروف افزود: به‌وضوح، برخی از این موضوع چندان خشنود نیستند که همه کشور‌های ساحلی خلیج فارس علاقه‌مند هستند خودشان روابطشان را با یکدیگر بهبود دهند. اما برخی این مسئله را نمی‌پسندند؛ برخی می‌خواهند مشکلات میان آنها حفظ شود و ادامه درگیری را تحریک کنند؛ درگیری‌ای که تقریباً در همه کشور‌های ساحلی، به مردم غیرنظامی آسیب می‌زند.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت مسکو در جریان نشست اخیر بریکس در هند، درباره وضعیت موجود با نمایندگان ایران و کشور‌های عربی گفت‌و‌گو کرده است.

او افزود: ما به هر شکل ممکن از این روند حمایت می‌کنیم. همچنین از روند‌هایی که با مشارکت مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در جریان است، حمایت می‌کنیم. همه اینها نشان‌دهنده روندی است که بر اساس آن کشور‌های منطقه خودشان مسائلشان را حل کنند و وابسته به کسانی نباشند که از فاصله‌ای دور، اهداف ژئوپلیتیکی خود را دنبال می‌کنند.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، آمریکا ، ایران ، اوکراین
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