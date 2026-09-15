جوان آنلاین: نیرو‌های مسلح یمن امروز سه‌شنبه از عملیاتی پهپادی علیه یک کاروان نظامی که در حال عبور از منطقه «العبر» در استان حضرموت بود، خبر داد.

برخی رسانه‌ها در این رابطه اعلام کردند که در نتیجه این حمله سه تن از مزدوران دشمن به هلاکت رسیده و چند تن دیگر از آنها زخمی شدند.

در حال حاضر انصارالله حملات موشکی و پهپادی خود علیه پایگاه‌ها و تحرکات نیرو‌های وابسته به عربستان و امارات را تشدید کرده است.

آژیر‌های هشدار اولیه همچنان در شهر‌های عربستان سعودی، به ویژه شهر‌هایی که از خمیس مشیط در منتهی‌الیه جنوب تا العلا در منتهی‌الیه شمال، از جمله شهر‌های ساحلی غربی جده، طائف و ینبع امتداد دارند، به صدا درآمدند. شهر‌های جدیدی به فهرست اهداف یمنی اضافه شدند که - از زمان اجرای محاصره دریایی عربستان سعودی در ۲۰ ژوئیه - به شهر‌های جنوبی، به ویژه ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران، و سپس به شروره محدود شده بودند.