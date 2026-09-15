کد خبر: 1379623
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تماس تلفنی وزیران خارجه عمان و آمریکا

2 وزیر امور خارجه عمان تماسی از همتای آمریکایی خود دریافت کرد که پیرامون مسائل منطقه‌ای بود.

جوان آنلاین: بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان در تماسی که از مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود دریافت کرد در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری عمان گزارش داد که این تماس در حالی است که توافق ایران و عمان در مورد تنگه هرمز، که ایران پیش از این تأکید کرده بود برای ایمن‌سازی تنگه کافی نخواهد بود و ایالات متحده باید به یادداشت تفاهم پایبند باشد، صورت می‌گیرد.

تهران بازگشت به هرگونه مذاکرات با آمریکا را مشروط به بازگشت واشنگتن به اجرای تعهداتش در یادداشت تفاهم پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به پایان جنگ و تهدید نظامی علیه ایران مشروط کرده است.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره نشستی که قرار بود در صلاله عمان برگزار شود و به تعویق افتاد، توضیح داد: آنچه بین ایران و عمان تفاهم شده، درباره تعیین مسیر‌های ایمن دریانوردی است و به دو دولت ساحلی مربوط می‌شود. حقوق ناشی از حاکمیت آنها در نظر گرفته شده و همه جوانب کار پس از هفته‌ها مذاکره میان دو کشور حاصل شده است. قرار هم بر این بود که صرفاً در این نشست، این موضوع «طرح» شود. این فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می‌رفت کشور‌های منطقه فرصت‌شناس باشند و قدر چنین موقعیت‌هایی را بدانند. اگر واقعاً معتقدند ما به‌عنوان همسایگان دائمی، با وجود همه بحث‌ها و همه شکایت‌های به‌حقی که از عملکرد برخی از این کشور‌ها داریم، باید دور هم بنشینیم و درباره ایجاد منطقه‌ای امن، به دور از مداخله بازیگران مخرب خارجی، گفت‌و‌گو کنیم، این فرصت بسیار مناسبی بود. فکر نمی‌کنم هیچ طرف مسئولی بپذیرد که این فرصت را به هر دلیلی، چه به دلیل اعمال نفوذ طرف‌های خارج از منطقه و چه به دلیل بهانه‌جویی‌هایی که واقعاً هیچ ارتباطی به ایران ندارد، نباید برگزار کنیم.

برچسب ها: عمان ، آمریکا ، تنگه هرمز
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