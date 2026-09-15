\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0639\u0628\u0631\u06cc \u00ab\u06cc\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0647\u06cc\u0648\u0645\u00bb \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06a9\u0631\u062f \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u06a9\u0634\u0641 \u062c\u0633\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u060c \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0639\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062e\u0627\u0637\u0631\u0646\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0637\u06cc \u06f1\u06f0 \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647\u060c \u06f6 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062e\u0648\u062f\u06a9\u0634\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.