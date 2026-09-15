جوان آنلاین: به نقل از قوه قضاییه، یاسر عبدالزهراء الحجاج، سفیر عراق در تهران، سهشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا، در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور، نسبت به تداوم و تقویت روابط به ویژه گفتوگوهای قضایی و حقوقی تاکید کردند.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در این دیدار بار دیگر با اشاره به تشییع میلیونی و بی نظیر پیکر قائد شهید انقلاب اسلامی در عراق، اظهار کرد: تشییع پرمعنا و حماسی رهبر شهید انقلاب، جلوهای تمام عیار از همدلی و اخوت بین دو ملت عراق و ایران را به نمایش گذاشت.
وی در ادامه همکاریهای دو کشور در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و تبادل هیئتهای قضایی را مورد توجه قرار داد و گفت: ایران و عراق دوست و برادر یکدیگر هستند و همکاریها میان تهران و بغداد سابقهای دیرینه دارد و در حال حاضر همکاریهای خوب قضایی و حقوقی میان دو کشور بسیار خوب و گسترده است و همچنان ادامه خواهد داشت.
سراج همچنین تاکید کرد: ایران و عراق دشمنان مشترکی دارند، اما دو کشور با تدبیر و دوراندیشی توطئهها و دسیسه چینیها را مانند گذشته نقش بر آب خواهند کرد؛ ایران همواره حامی مردم و دولت عراق بوده، همانطور که در زمان سیطره داعش برای نابودی تروریسم در عراق، کنار مردم و دولت بود.
یاسر عبدالزهراء الحجاج، سفیر عراق در تهران نیز بر عمق روابط عراق با ایران تاکید کرد و گفت: روابط میان ملت ایران و عراق بسیار عمیق و ریشهدار است و حواشی و جنجالهای ساختگی هرگز نمیتواند پیوند میان دو ملت را متزلزل کند.
وی ضمن اعلام آمادگی جهت اجرای مفاد تمامی تفاهمنامههای مشترک بین دو کشور، گفت: ایران و عراق در تمامی زمینهها ازجمله همکاریهای قضایی و حقوقی روابط مستحکم و گستردهای دارند.