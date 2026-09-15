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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مصر درج نام «اخوان‌المسلمین» را در فهرست تروریسم تمدید کرد

2 دادگاه کیفری قاهره گنجاندن نام «اخوان‌المسلمین» در فهرست تروریستی را برای پنج سال دیگر تمدید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از تارنمای صدای البلد، دادگاه کیفری قاهره امروز (سه‌شنبه) حکم خود را در مورد درخواست دادستانی کل برای درج نام اخوان المسلمین و تعدادی از متهمان در فهرست تروریسم صادر کرد.

به گزارش ایرنا، دادگاه مصری همچنین تصمیم گرفت «محمد عبد الوهاب»، عبدالفتاح حموده» و «سمیر یونس احمد صلاح» را در لیست تروریستی این کشور قرار دهد.

این تصمیم در چارچوب درخواست دادستانی کل و پس از تصمیم شماره ۱۷ سال ۲۰۲۱ مبنی بر قرار دادن تروریست‌ها در فهرست تروریستی اتخاذ شد.

پس از برکناری محمد مُرسی از قدرت در سال ۲۰۱۳ میلادی، دولت مصر در سال‌های بعد فعالیت اخوان را ممنوع و این گروه را در چارچوب قوانین ضدتروریسم در فهرست نهاد‌های تروریستی قرار داد.

از آن زمان اموال و دارایی‌های مرتبط با این گروه و بسیاری از اعضای آن تحت اقدامات قضایی و امنیتی قرار گرفته است.

برچسب ها: مصر ، اخوان المسلمین ، تروریسم
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