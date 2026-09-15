منابع رسانه‌ای از ورود ولیعهد عربستان سعودی به قاهره شد و استقبال رئیس‌جمهور مصر از وی در فرودگاه خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز سه‌شنبه در چارچوب سفری رسمی وارد قاهره شد.

به گزارش ایرنا، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در بدو ورود ولیعهد عربستان به فرودگاه قاهره از وی استقبال کرد.

این سفر در چارچوب روابط نزدیک مصر و عربستان انجام می‌شود و قرار است السیسی و محمد بن سلمان درباره شماری از پرونده‌ها و موضوعات مشترک مورد اهتمام گفت‌و‌گو کنند.

بن سلمان پیش از سفر به قاهره تأکید کرد که روابط میان عربستان سعودی و مصر از قدرت و استحکام برخوردار است و به هیچ شکلی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

وی همچنین گفت که روابط عربستان و مصر ریشه‌دار و قدرتمند است و استحکام پیوند‌های میان دو کشور را نشان می‌دهد.

ولیعهد عربستان در ادامه بر قدرت روابط میان قاهره و ریاض تأکید کرد و گفت که این روابط فراتر از هرگونه تحولات یا شرایطی است که ممکن است منطقه شاهد آن باشد و به هیچ شکلی از آنها تأثیر نمی‌پذیرد.