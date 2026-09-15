کد خبر: 1379614
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا اصابت به اف-۳۵ در جنگ علیه ایران را تأیید کرد

6 پنتاگون برای نخستین بار به طور رسمی اعتراف کرد که یک جنگنده رادارگریز اف-۳۵ این کشور بر فراز ایران «هدف آتش دشمن» قرار گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش بازرس کل وزارت جنگ آمریکا به کنگره نشان می‌دهد یک فروند جنگنده نسل پنجم اف-۳۵آ در جریان یک مأموریت رزمی بر فراز ایران بر اثر «آتش دشمن» آسیب دیده است؛ موضوعی که پیش از این از سوی مقام‌های آمریکایی تنها به‌عنوان یک «فرود اضطراری» اعلام شده بود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، این نخستین مورد ثبت‌شده از آسیب رزمی به یک جنگنده اف-۳۵ در جریان عملیات نظامی است. کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام پیش‌تر مدعی شده بود این جنگنده هنگام انجام مأموریت رزمی بر فراز ایران مجبور به فرود اضطراری در یک پایگاه آمریکایی در منطقه شده و هواپیما و خلبان آن به سلامت فرود آمده‌اند. او گفته بود خلبان در وضعیت پایدار قرار دارد و علت حادثه در دست بررسی است، اما درباره احتمال اصابت هواپیما با آتش ایران توضیحی نداده بود.

گزارش جدید بازرس کل اکنون این جنگنده را در فهرست هواپیما‌های آسیب‌دیده بر اثر «آتش دشمن» قرار داده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد تا پایان ژوئن، چهار فروند جنگنده اف-۱۵ئی و یک فروند هواپیمای تهاجمی آ-۱۰ منهدم شده‌اند. هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ نیز آسیب دیده یا منهدم شده‌اند. بر اساس گزارش، چندین بالگرد و بیش از ۳۰ پهپاد آمریکایی نیز در جریان جنگ از دست رفته یا آسیب دیده‌اند.

نیروی هوایی آمریکا ارزش هر فروند اف-۳۵آ را حدود ۹۲ میلیون دلار اعلام کرده است. قیمت هر فروند اف-۱۵ئی نیز در سال ۱۹۹۸ حدود ۳۱.۱ میلیون دلار بوده است.

پنتاگون در واقع با انتشار یک گزارش رسمی دروغ‌های ترامپ و مقامات آمریکایی درباره جنگ علیه ایران را افشا کرده است.

برچسب ها: پنتاگون ، جنگنده اف 35 ، جنگ ایران
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