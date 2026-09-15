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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
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بیانیه سران، علما و نخبگان سیستان و بلوچستان در پی شهادت مولوی گرگیج

2 سران طوایف، علما، نخبگان و مردم سیستان و بلوچستان با محکومیت شهادت مولوی یوسف گرگیج، بر هوشیاری، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر ناامنی و خشونت تأکید کردند.

جوان آنلاین: سران طوایف، علما، نخبگان و مردم شریف استان سیستان و بلوچستان در محکومیت شهادت ناجوانمردانه مولوی یوسف گرگیج بیانیه منتشر کردند.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه مولوی یوسف گرگیج موجب تأثر و اندوه عمیق شد. علما، نخبگان و مردم شریف استان، ضمن محکومیت قاطع این جنایت، شهادت این عالم بزرگوار را به خانواده محترم ایشان، وطوایف و عموم مردم شریف سیستان و بلوچستان تسلیت عرض می‌کند.

بی‌تردید خشونت و ترور هیچ جایگاهی در فرهنگ مردم شریف، نجیب و صلح‌دوست سیستان و بلوچستان ندارد. عاملان این جنایت باید هرچه سریع‌تر شناسایی و در چارچوب قانون به سزای اعمال خود برسند. امروز باید بیدارتر و هوشیارتر از هر زمان دیگری باشیم. هدف دشمن از ایجاد ناامنی و ترور بزرگان و شخصیت‌های اثرگذار، ایجاد شکاف میان مردم، تضعیف وحدت و برهم‌زدن آرامش استان است.

ما معتقدیم هرگونه ناامنی و اختلاف، مسیر پیشرفت و توسعه سیستان و بلوچستان را با مشکل مواجه می‌کند. دشمنان این مردم می‌خواهند با ایجاد ناامنی و اختلاف، مانع پیشرفت و آبادانی استان شوند؛ بنابراین باید با هوشیاری، وحدت و همدلی، این نقشه‌ها را خنثی کنیم.

بیایید همه با هم، در کنار یکدیگر، با حفظ وحدت و انسجام، مقابل ناامنی و خشونت بایستیم و اجازه ندهیم دشمنان، امنیت و آینده فرزندان این استان را قربانی اهداف خود کنند.
امنیت، وحدت و آرامش مردم، خط قرمز ماست.

برچسب ها: مولوی یوسف گرگیج ، ترور ، سیستان‌و‌بلوچستان
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