کد خبر: 1379609
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۰
ورزش » ساير
بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، ناگویا - ژاپن (بخش دوم)

مدال‌آوران وارد می‌شوند

1 هر چند تمام ورزشکاران رشته‌های مدال‌آور برای کسب موفقیت و مدال تلاش می‌کنند و آخرین توان خود را می‌گذارند
 فریدون حسن

جوان آنلاین: هر چند تمام ورزشکاران رشته‌های مدال‌آور برای کسب موفقیت و مدال تلاش می‌کنند و آخرین توان خود را می‌گذارند، اما وقتی پای میدان‌های ورزشی بزرگی، چون المپیک و بازی‌های آسیایی به میان می‌آید ناخودآگاه همه متوجه چند رشته خاص می‌شوند. رشته‌هایی مانند کشتی، وزنه‌برداری و ورزش‌های رزمی. باز‌های آسیایی ناگویا هم از این قاعده مستثنی نیست، کاروان شجره طیبه هر چند در ۴۰ رشته ورزشی عازم ناگویا شده، اما طبق معمول همه منتظر شروع رقابت‌های این چند رشته و جهش ایران در جدول رده‌بندی با مدال‌آوری ستاره‌های این رشته‌ها هستند. که البته چند رشته جدید از جمله کبدی هم به آنها اضافه شده‌اند. ورزشکاران کشورمان در رشته‌هایی نظیر شنا، ژیمناستیک، سنگنوردی، تنیس، والیبال ساحلی و ورزش‌های الکترونیک، شطرنج و... هم شانس مدال دارند. 
تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران سه‌رویداد مهم را پیش‌رو دارند. بازی‌های آسیایی ناگویا، مسابقات قهرمانی جهان و رقابت‌های امید‌های جهان، سه‌رویداد مهم ظرف دو ماه پیش‌رو روی همین اصل فدراسیون کشتی تصمیم گرفت، برای جلوگیری از مصدومیت‌های احتمالی و فشار بیش از حد روی کشتی گیران از ترکیب‌های متفاوتی در مسابقات مختلف استفاده کند. بنابراین کشتی با ترکیب دوم خود در ناگویا حاضر می‌شود. اتفاقی که برای اولین بار رخ می‌دهد هر چند تفاوت چندانی میان ترکیب اصلی و دوم تیم‌های کشتی ایران وجود ندارد، اما به هر حال کار برای ملی پوشان در ناگویا چندان راحت نیست. علیرضا دبیر و کادرفنی دو تیم آزاد و فرنگی با وجود اهمیت بالای بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران مسابقات جهانی قزاقستان را مهم‌تر قلمداد کردند و با یک تصمیم جنجالی ترکیب دوم کشتی ایران را به ناگویا اعزام خواهد کرد. تصمیمی که باید دید چه ثمره‌ای برای کشتی و در نهایت کاروان ایران‌و نتیجه انتهایی بازی‌های آسیایی خواهد داشت. پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد برای بازی‌های آسیایی این نفرات را به خط کرده است، در ۵۷ کیلو علی مؤمنی، ۶۵ عباس ابراهیم زاده، ۷۴ یونس امامی، ۸۶ محمد نخودی، ۹۷ امیرعلی آذرپیرا و ۱۲۵ امیرحسین زارع. حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم در ۶۰ کیلو سجاد عباسپور، ۶۷ جواد رضایی، ۷۷ علیرضا عبدولی، ۸۷ غلامرضا فرخی، ۹۷ مهدی بالی و ۱۳۰ کیلو امین میرزازاده را راهی ناگویا می‌کند. امیرحسین زارع تنها کشتی‌گیری است که هم در ترکیب جهانی و بازی‌های آسیایی حضور دارد و در هر دو رویداد هم در وزن ۱۲۵ کیلو کشتی می‌گیرد. در کنار او محمد نخودی در کشتی آزاد و غلامرضا فرخی در کشتی فرنگی هم در هر دو رویداد حضور دارند با این تفاوت که نخودی و فرخی در مسابقات جهانی یک وزن پایین‌تر کشتی خواهند گرفت. در مجموع سه کُشتی گیر اعزامی به ناگویا در مسابقات جهانی هم حضور دارند و خبری از ستاره‌های نامدار کشتی ایران همچون حسن یزدانی، کامران قاسمپور، رحمان عموزاد، سعید اسماعیلی و هادی ساروی نیست. قطعاً غیبت این ستاره‌ها در ترکیب تیم‌های کشتی ایران در ناگویا می‌تواند تعداد طلا‌های پیش‌بینی شده برای این تیم‌ها را کاهش دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسابقات ، مدال آوران ، المپیک
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