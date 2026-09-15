جوان آنلاین: محمدرضا عارف در نخستین نشست ستاد ملی زن و خانواده، با اشاره به جایگاه مهم زن و خانواده در ایران باستان و نقش زنان در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی گفت: زنان در تمام صحنههای پس از انقلاب اسلامی نقش داشتهاند و نقش آنان در سالهای ۵۶ و ۵۷ و سپس جنگ تحمیلی، همان نقشی است که امروز نیز در میدان و خیابان ایفا میکنند.
وی افزود: پیام کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ارتقای جایگاه زنان و جبران برخی محدودیتهای خودساخته برای آنان بود که البته جنبش امام خمینی(ره) بسیاری از این مسائل را حل کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تأکید قانون اساسی بر تحکیم نهاد خانواده و پاسداری از قداست آن گفت: براساس اصول قانون اساسی باید به حقوق زنان و جبران عقبنگهداشتنها و عقبماندگیها توجه شود و اصل ۲۱ قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده است حقوق مادی و معنوی زنان را تضمین کند.
عارف با تأکید بر جایگاه مادری در فرهنگ ایرانی و اسلامی ادامه داد: در فرهنگ ما نقشی مهمتر از مادری قابل تصور نیست و اهمیت آن با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. در فرمایشهای امام راحل(ره) و امام شهید امت نیز جایگاه بسیار والایی برای زن دیده میشود؛ بهگونهای که امام خمینی(ره) در اوج نهضت انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و در مصاحبههای خود با رسانههای غربی در پاریس، تأکید ویژهای بر جایگاه و منزلت زنان داشتند.
عارف: تفکر مردسالارانه با بخشنامه اصلاح نمیشود
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه نظام همواره بر آموزش و توانمندسازی زنان تأکید داشته است، گفت: البته این گلایه وجود دارد که چرا تعداد مدیران زن کم است. در آموزش زنان نیز در مقاطعی موفق بودهایم و در مقاطعی موفق نبودهایم، اما دغدغه افزایش نرخ مشارکت بانوان در حوزههای مختلف همواره در برنامههای توسعه وجود داشته است.
وی افزود: تفکر مردسالارانه در برخی قوانین مشاهده میشود و اصلاح این نگاه با بخشنامه و دستور حل نمیشود.
عارف با اشاره به حضور گسترده زنان در دانشگاهها گفت: اکنون بیش از ۵۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهها زن هستند و اگر بخواهیم عملکرد دانشجویان دختر و پسر را بررسی کنیم، بیتعارف باید بگوییم دختران توانایی بسیار بالاتری دارند.
برای دستیابی به اهداف کشور به توان زنان نیاز داریم
معاون اول رئیسجمهور با تقدیر از نقشآفرینی همزمان زنان در خانواده و عرصه اجتماعی اظهار کرد: امروز دختران و بانوان کشورمان در همه صحنهها میدانداری کردهاند. مطابق سند چشمانداز توسعه بیستساله باید به جایگاه نخست منطقه دست یابیم و برای رسیدن به این هدف باید از همه نیروهای نخبه، چه زن و چه مرد، استفاده کنیم.
عارف ادامه داد: امروز با رأس نظام استکبار بیرحم، خشن و وحشی روبهرو هستیم که رئیسجمهور یک کشور را میرباید تا نفت آن کشور را چپاول کند و برای سلطه بر کشورهای مستقل از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند. برای مقابله با این دشمن به توانایی زنان نیز نیازمندیم.
وی با بیان اینکه جنگهای اخیر، جنگ علم و فناوری بود، افزود: در این دو جنگ، دانشمندان، استادان جوان و کارشناسان نقشآفرینی کردند و خوشبختانه دختران دانشمند ما نیز خوش درخشیدند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به فعال شدن دشمن در جنگ اقتصادی با هدف فروپاشی اجتماعی و سرنگونی نظام گفت: زنان در مقابله با دشمن در این جبهه نقش مهمی دارند و باید میدانداری کنند.
عارف همچنین با اشاره به نقش زنان در «جبهه خیابان» اظهار کرد: در این ۲۰۰ شبی که مردم در خیابان بودند، زنان میدانداری و رهبری کردند و باید این مسیر را ادامه دهیم تا حوادث دیماه تکرار نشود. خواهش من این است که خانمها این میدان را بهخوبی ادامه دهند؛ زنان در حفظ سرمایه اجتماعی نیز نقشی بسیار مؤثر دارند.
دولت بارها بابت گرانی از مردم عذرخواهی کرده است
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: مشکلاتی مانند گرانی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از وقوع جنگ است و دولت نیز بارها بابت گرانی از مردم عذرخواهی کرده و برای رفع آن تلاش میکند، اما این مشکلات نباید انسجام اجتماعی را با چالش مواجه کند.
عارف افزود: با وجود شرایط جنگی، دولت تلاش کرد آرامش در جامعه برقرار باشد. درباره مسائل کشور اختلافنظرهایی وجود دارد که باید درباره آنها با یکدیگر گفتوگو کنیم. در قانون اساسی خطوط قرمز و جایگاه هر فرد و نهاد در تصمیمسازی مشخص شده و روشن است که چه فرد و نهادی باید حرف آخر را در مسائل سیاست خارجی و جنگ مطرح کند.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: باید از توهین به اشخاص پرهیز شود و بهدلیل اختلاف سلیقه، به شخصیتهای برجسته انقلاب و مسئولان بیاحترامی نشود.
عارف: برخی قوانین مربوط به زنان باید اصلاح شود
عارف در ادامه بر ضرورت فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده تأکید کرد و گفت: جلسات این ستاد باید بهصورت منظم برگزار شود تا دولت بتواند از آن بهعنوان اتاق فکر استفاده کند.
وی افزود: در کنار اقدامات خوبی که در حوزه زنان و خانواده انجام میشود، باید برخی قوانین مربوط به زنان نیز اصلاح شود. مسیر خوبی که در دولت چهاردهم آغاز شده است باید ادامه پیدا کند. از نرخ مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم و عملکرد آنان فوقالعاده بوده است.
در این نشست که معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، وزیر دادگستری، معاون رئیسجمهور در امور مجلس و نمایندگان دستگاههای مربوطه حضور داشتند، کلیات «برنامه خانوادهمحور اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان» بررسی شد.
همچنین مقرر شد کارگروهی برای جمعبندی دیدگاههای اعضای ستاد تشکیل شود و پیشنهادها با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی و پس از تصویب، سند عملیاتی این برنامه در چارچوب اختیارات دولت تدوین شود.