انگیزه انتقام از هند

جوان آنلاین: کبدی ایران هنوز فراموش نکرده در آخرین دوره بازی‌های آسیایی چطور مدال طلا را در یک بازی نابرابر، با ناحقی و اعمال نفوذ هندی‌ها در امر داوری از چنگالش بیرون کشیدند تا با گردن آویز نقره و عنوان نایب قهرمانی به کشور بازگردد. مسئله‌ای که انگیزه کبدی‌بازان ایران برای قهرمانی در ناگویا را دو چندان کرده است. به طوری‌که آنالیزور تیم‌ملی شانس قهرمانی این تیم در آسیا را ۹۰ درصد می‌خواند. همانطور که نواب تازه قلعه، سرمربی تیم ملی کبدی ایران تأکید دارد با هدف شکست دادن هند و کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال راهی ناگویا می‌شویم.

البته همانطور که سرمربی تیم کبدی بدان اشاره دارد، نه فقط هند که تمام‌های حاضر در بازی‌های آسیایی قدرتمند هستند و نمی‌توان هیچ مسابقه‌ای را از قبل آسان خواند. خصوصاً که براساس گفته‌های تازه قلعه، ایران شناخت دقیقی از شرایط همه رقبا ندارد و همین مسئله کار را سخت و دشوار می‌کند. ضمن اینکه بسیاری از کشور‌ها در سال‌های اخیر برنامه‌های خوبی برای توسعه در کبدی داشتند و در همین راستا اقدام به جذب مربیان خارجی نیز کردند. اما همچنان روی کاغذ هند اصلی‌ترین رقیب ایران محسوب می‌شود. تیمی که در هشت دوره بازی‌های آسیایی به عنوان قهرمانی دست یافته است. تیم ایران در این دوره چند بازیکن جوان نیز در ترکیب دارد. جوانانی که سرمربی تصمیم گرفته تا در این میدان مهم به آنها فرصت دهد. البته که در کنار جوان‌ترها، بازیکنان باتجربه نیز حضور دارند. بازیکنانی که سال‌ها برای حضور در چنین مسابقاتی تلاش کرده و خوب می‌دانند موفقیت در بازی‌های آسیایی چه اهمیت بالایی دارد. براساس قرعه‌کشی انجام شده، تیم ملی کبدی ایران در این دوره به همراه پاکستان، مالزی، نپال و تایلند در گروه B قرار دارد. این درحالی است که هند، بنگلادش، کره، چین‌تاپیه و ژاپن میزبان در گروه A بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارند. مسابقات کبدی از ۳۰ شهریور در سالن ورزشی شهروندان توکای آغاز می‌شود. نبردی که ۴ مهرماه با مشخص شدن قهرمان این دوره به نقطه پایان می‌رسد و ایران امید زیادی دارد تا برای دومین بار در تاریخ این رقابت‌ها موفق به کسب عنوان قهرمانی در آن شود. فاضل اتراچالی، امیررضا علی اکبری، امیر حسین اجلالی، علیرضا خلیلی، امیر حسین بسطامی، رضا میر باقری، ابوالفضل نوریان، امید خجسته، علی عیوضی، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیر حسین تقی‌پور، حیدر اکرامی، علیرضا میرزاییان، امیر محمد ظفردانش، میلاد مهاجر، معین نبی بخش ملی پوشان کبدی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی هستند. تیم کبدی بانوان نیز در این رقابت‌ها در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا به همراه هند، بنگلادش و ژاپن در گروه A قرار دارد.