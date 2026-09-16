جوان آنلاین: وزنه‌برداری بی‌شک یکی از امید‌های کاروان اعزامی ایران به ناگویاست. رشته‌ای که همواره یکی از وزنه‌های مدال آوری کاروان‌های اعزامی ایران به مسابقات حائز اهمیتی، چون المپیک و بازی‌های آسیایی بوده است. به طوری‌که بخشی از تاریخ مدال‌آوری ایران در آُیا و جهان با صدای برخورد وزنه با تخته و تکرار نام‌قهرمانانی گره‌خورده که سال‌هاست پرچم ایران را بر سکو‌های افتخار به اهتزاز درآورده‌اند. این دوره نیز وزنه‌برداری یکی از شانس‌های مدال‌آوری کاروان ایران در بازی‌های آسیای است. تیمی که با هدف جبران بازی‌های آسیایی هانگژو راه ژاپن را در پیش گرفته و به همین دلیل هم است که ناگویا برایش صرفاً یک میدان نبرد نیست. بلکه فرصتی است جهت مرمت میراث قهرمانان بزرگ گذشته و تحویل آن به آیندگان. آزمونی برای نسلی تازه که باید ثابت کند دوران افول این رشته قرار نیست ادامه‌دار باشد و ادامه مسیر ناگویا می‌تواند به لس‌آنجلس ختم شود. کار، اما سخت است. دیگر خبری از مدال‌های جداگانه تک‌ضرب و دوضرب نیست و هر ورزشگاه صرفاً شانس کسب یک مدال مجموع را دارد. همین مسئله اهمیت انتخاب نفرات و مدیریت مسابقه را دو چندان کرده است. خصوصاً که فدراسیون تصمیم گرفت جای استفاده از ظرفیت کامل با نگاهی کیفی، در نهایت شش وزنه‌بردار را در فهرست اعزامی‌های این رشته به ناگویا قرار دهد. چهارمرد و دو زن.

برهمین اساس، در بخش مردان، میرمصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم، علی عالی‌پور در ۹۵ کیلوگرم، علیرضا نصیری در ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی در دسته فوق‌سنگین نمایندگان ایران هستند. در بخش زنان نیز ریحانه کریمی در ۶۹ کیلوگرم و مهسا بهشتی در ۸۶ کیلوگرم نیز برای ایران روی تخته می‌روند. ترکیبی که البته تا آخرین روزها، اما و اگر نفرات اعزامی آن زیاد بود. چراکه کادرفنی اعزام نصیری، وزنه‌بردار سنگین وزن ایران را منوط به ثبت رکورد‌های مدنظر کادرفنی کرده بود. تصمیمی که نشان از جدیت فدراسیون در اعزام کیفی داشت. فدراسیونی که به نظر می‌رسد با درس گرفتن از نتیجه رقم خورده در هانگژو حاضر نبود صرف سابقه و نام ورزشگاه سهمیه‌ای را به ناگویا اعزام کند. باوجود تمام سختگیری‌ها فدراسیون نه فقط نگاه مثبتی به ناگویا که امید زیادی هم به بازگشت وزنه‌برداران با دست پر دارد. بهداد سلیمی که از جایگاه قهرمانی به هدایت پولادمردان وزنه‌برداری ایران رسیده تک تک شاگردانش را شانس مدال می‌خواند: «همه بچه‌ها شانس دارند، چراکه در وزن‌های خود جزو بهترین‌های دنیا هستند و بدن‌های خوب و آماده‌ای دارند. با این حال نمی‌توان از الان پیش‌بینی کرد که چه کسی حتماً چه مدالی می‌گیرد، چون شرایط مسابقه متفاوت است، اما ملی‌پوشان از نظر آمادگی وضعیت خوبی دارند.» البته که انتظارات هم از وزنه برداران بالاست. به طوری‌که احمد دنیامالی در بازدید از اردوی این تیم قبل از اعزام به شوخی گفته بود با این همه رسیدگی و حمایت اگر در ناگویا طلا نگیرند باید از همانجا با پرواز راهی فدراسیون جهانی شوند. صد البته که وزیر ورزش خوب می‌داند کار وزنه‌برداران باتوجه به تغییرات و تک‌مدال شدن در این رشته تا چه اندازه سخت‌از قبل شده، اما به همان اندازه نیز متوجه انتظار بالای مردم است و شاید به همین دلیل به شاگردان سلیمی تأکید کرد که باید عملکردی متفاوت از دوره قبل داشته باشد. رقابت برای وزنه‌برداری ایران از ساعت ۱۳:۳۰ پنجم مهر و با روی تخته رفتن ریحانه کریمی، وزنه‌بردار دسته ۶۹ کیلوگرم آغاز می‌شود و در ادامه ساعت ۱۳:۳۰ ششم‌مهر مصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم وساعت ۱۷ نیز علی عالیپور در دسته ۹۵ کیلوگرم روی تخته می‌روند. سه شنبه، هفتم مهرماه نیز ایران سه نماینده در این رقابت‌ها دارد. نخست ساعت ۹:۳۰ مهسا بهشتی در وزن ۸۶ کیلوگرم و سپس علیرضا نصیری ساعت ۱۲:۳۰ در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و درنهایت نیز علی داوودی ساعت ۱۹:۱۰ در فوق سنگین (۱۱۰+کیلوگرم) برای ایران روی تخته می‌رود.