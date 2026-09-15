حماس: افشاگری نظامیان اشغالگر درباره غزه مبنای تحقیقات بین المللی باشد

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که گفته های مطرح‌ شده در مستند «نازا» (NAZA) درباره سازوکار هدف‌گیری و بمباران در نوار غزه و کشتار غیرنظامیان فلسطینی، مستلزم انجام تحقیقاتی مستقل و جدی در سطح بین‌المللی است.

به گزارش مهر، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: جهان با خشم فراوان افشاگری‌های این مستند را که در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به نمایش درآمد، دنبال کرده است؛ مستندی که شامل گفته های مستقیم ۲۴ نفر از عناصر و افسران اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی درباره شیوه‌های هدف‌گیری و بمباران در غزه و اعترافات خطرناک آنان درباره کشتار غیرنظامیان فلسطینی است.

در این بیانیه آمده است: اهمیت این گفته ها از آنجا ناشی می‌شود که گویندگان آنها افرادی هستند که در داخل ساختار نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی فعالیت داشته و در سامانه‌های نظارت و هدف‌گیری مشارکت کرده‌اند.

حماس افزود: این افراد از کاربرد اصطلاح «نازا» برای اشاره به غیرنظامیانی که انتظار می‌رود در حملات کشته شوند و همچنین از سامانه‌ها و روش‌های بمباران از راه دور پرده برداشته‌اند؛ موضوعی که ضرورت انجام تحقیقات مستقل و جدی بین‌المللی و ثبت این شهادت‌ها در پرونده تحقیقات مربوط به جنایات جنگی و پاکسازی قومی علیه غیرنظامیان در نوار غزه را دوچندان می‌کند.

همچنین حماس بیان کرد: استقبال گسترده بین‌المللی از این مستند در جشنواره ونیز و تشویق ایستاده و مداوم حاضران به مدت ۲۵ دقیقه، نشان ‌دهنده تاثیر عمیق این گفته ها و اهمیت نقش روزنامه‌نگاری و سینمای مستند در افشای حقایق و مقابله با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای انکار و تحریف واقعیت‌ها است. چنین تحقیقات و مستندهایی نقش مهمی در انتقال رنج قربانیان به افکار عمومی جهان دارند.

این جنبش از دادگاه کیفری بین‌المللی، نهادهای سازمان ملل و موسسات حقوق بشری ذی‌ربط خواست گفته ها و اطلاعات مطرح‌شده در مستند «نازا» را مستندسازی کرده و از آنها در روند تحقیقات و پیگیری قضایی استفاده کنند.

حماس تاکید کرد: این اسناد، جنگ نسل‌کشی و جنایات پاکسازی قومی ارتش اشغالگر را تایید می‌کند و جامعه بین‌المللی باید برای حمایت از غیرنظامیان فلسطینی و توقف نقض حقوق آنان اقدامات عملی انجام دهد.

در پایان این بیانیه آمده است: آنچه در مستند نازا افشا شده نباید صرفا به ماده‌ای برای تماشا و ابراز همدردی تبدیل شود، بلکه باید انگیزه‌ای مضاعف برای تحقیق، محاکمه عاملان، احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از فرار مسئولان جنایات جنگی، نسل‌کشی و سایر نقض‌ها از پاسخگویی باشد.