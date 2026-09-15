جوان آنلاین: ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت کشف بقایای گسترده انسانی، عمدتاً زنان و کودکان، از زیر آوار ساختمانهای ویرانشده در غزه، نگرانیها درباره احتمال وقوع جنایات جنگی را افزایش داده است.
به گزارش مهر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد دفاع مدنی فلسطین تاکنون بیش از ۶۳۰ جسد و بقایای انسانی را از زیر آوار ساختمانهای تخریبشده خارج کرده و شمار مفقودان زیر آوار را بیش از ۸ هزار نفر برآورد کرده است.
تورک خواستار ثبت و شناسایی قربانیان، حفظ شواهد پزشکی قانونی و نمونههای زیستی و اطلاعرسانی به خانوادهها شد و تأکید کرد بازرسان بینالمللی باید به تمام مناطق غزه دسترسی داشته باشند.
در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه به گفته وزارت بهداشت غزه، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی شهید شدهاند.