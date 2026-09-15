بازگشت فینال لیگ قهرمانان اروپا به نیوکمپ؛ مونیخ یک سال زودتر میزبان است

جوان آنلاین: اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در نشست امروز کمیته اجرایی خود در شهر تسالونیکی یونان، تصمیمات مهمی درباره محل برگزاری دیدارهای نهایی رقابت‌های باشگاهی اروپا تا سال ۲۰۲۹ اتخاذ کرد و همچنین تغییراتی را در قالب برگزاری لیگ ملت‌های اروپا به تصویب رساند.

در مهم‌ترین تصمیم این نشست، ورزشگاه‌های میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ مشخص شدند.

آلیانتس آرنا میزبان فینال ۲۰۲۸

بر اساس اعلام یوفا، فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۸ در ورزشگاه آلیانتس آرنا شهر مونیخ برگزار خواهد شد. به این ترتیب، دیدار نهایی مهم‌ترین رقابت باشگاهی اروپا پس از فینال مشهور سال ۲۰۱۲، بار دیگر به ورزشگاه خانگی بایرن مونیخ بازمی‌گردد.

بازگشت فینال لیگ قهرمانان اروپا به نیوکمپ

فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۹ نیز در ورزشگاه جدید اسپاتیفای کمپ نو در شهر بارسلونا برگزار خواهد شد. این نخستین فینال اروپایی در ورزشگاه کمپ نو پس از بازسازی و در شکل جدید آن خواهد بود.

ورزشگاه جدید کمپ نو قرار است به بزرگ‌ترین ورزشگاه اروپا تبدیل شود و برگزاری فینال سال ۲۰۲۹ در این ورزشگاه، پس از ۳۰ سال بار دیگر یک دیدار نهایی اروپایی را به خانه بارسلونا خواهد آورد. آخرین فینال برگزارشده در کمپ نو به سال ۱۹۹۹ بازمی‌گردد.

میزبان‌های لیگ اروپا و لیگ کنفرانس

یوفا همچنین میزبان‌های فینال دو رقابت باشگاهی دیگر خود را مشخص کرد. فینال لیگ اروپا در سال ۲۰۲۸ در ورزشگاه ملی بخارست رومانی و فینال سال ۲۰۲۹ این رقابت در ورزشگاه ملی صربستان در شهر بلگراد برگزار خواهد شد.

در لیگ کنفرانس اروپا نیز ورزشگاه یوونتوس در شهر تورین ایتالیا میزبان فینال سال ۲۰۲۸ خواهد بود و فینال سال ۲۰۲۹ در پوشکاش آرنا شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

سوپرکاپ اروپا به آمستردام و آستانه می‌رود

یوفا همچنین تصمیم گرفت سوپرکاپ اروپا در سال ۲۰۲۷ در ورزشگاه یوهان کرایف آرنا شهر آمستردام هلند برگزار شود. ورزشگاه آستانه آرنا در شهر آستانه قزاقستان نیز میزبانی سوپرکاپ اروپا در سال ۲۰۲۸ را برعهده خواهد داشت؛ تصمیمی که نشان‌دهنده تلاش یوفا برای گسترش میزبانی این مسابقه در مناطق مختلف اروپا است. همچنین فینال لیگ قهرمانان فوتسال اروپا در سال ۲۰۲۷ در ورزشگاه بیل/بین آرنا در سوئیس برگزار خواهد شد.

تغییرات جدید در لیگ ملت‌های اروپا

کمیته اجرایی یوفا در بخش دیگری از نشست خود، تغییر در سیستم صعود و سقوط لیگ ملت‌های اروپا برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را نیز تصویب کرد.

این تغییر با هدف ایجاد یک انتقال روان به سیستم جدیدی انجام شده که در ماه مه ۲۰۲۶ به تصویب رسیده بود. بر اساس قالب جدید، از فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۹ تعداد گروه‌های لیگ ملت‌های اروپا از چهار گروه به سه گروه کاهش خواهد یافت؛ تصمیمی که یوفا هدف از آن را افزایش رقابت‌پذیری مسابقات عنوان کرده است.

در پایان این نشست، یوفا محل برگزاری جلسه بعدی کمیته اجرایی را نیز اعلام کرد. اعضای کمیته اجرایی یوفا روز ۷ دسامبر در شهر بلفاست ایرلند شمالی گرد هم خواهند آمد؛ این نشست یک روز پس از قرعه‌کشی مرحله انتخابی یورو ۲۰۲۸ برگزار می‌شود. قرعه‌کشی این رقابت‌ها نیز قرار است در همان شهر بلفاست انجام شود.