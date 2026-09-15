کد خبر: 1379595
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

دوحه: راهکار بحران منطقه تشدید درگیری نیست

دوحه وزارت خارجه قطر بیان کرد: راه حل بحران منطقه، تشدید درگیری نظامی نیست، بلکه بازگشت به گفتگو و مذاکره است. تلاش‌ها ادامه دارد و متوقف نخواهد شد زیرا بحران تنگه هرمز بر کل جهان تأثیر گذار است.

جوان آنلاین: وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اعلام کرد: ما حمایت دولت قطر از دست یابی به توافق در مورد تنگه هرمز را مورد تاکید قرار می دهیم و مهم است که طرفین برای دستیابی به یک راه حل توافق کنند.ما بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید داریم و با شرکا برای یافتن راه حلی برای این معضل همکاری می‌کنیم.بستن آبراه‌ها غیرقابل قبول است و تمام جهان باید برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه‌بار چنین بسته‌هایی متحد شوند.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: راه حل بحران منطقه، تشدید درگیری نظامی نیست، بلکه بازگشت به گفتگو و مذاکره است. تلاش‌ها ادامه دارد و متوقف نخواهد شد زیرا بحران تنگه هرمز بر کل جهان تأثیر می‌گذارد.

در این بیانیه آمده است: دولت قطر با شرکای خود برای پیشبرد گفتگو درباره امنیت دریایی در تنگه هرمز همکاری می‌کند. دولت قطر با جدیت با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای دستیابی به اجماع در مورد تنگه هرمز همکاری می‌کند. دولت قطر از دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز و اجماع طرف‌ها در مورد یک راه‌حل حمایت می‌کند. اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب عواقب فاجعه‌باری برای جهان خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: دولت قطر در حال پیشبرد دیپلماسی، گفتگو و حل مسالمت‌آمیز این درگیری است. جهان به اندازه کافی از بسته شدن تنگه هرمز رنج برده است و نمی‌تواند باب المندب را به این بحران اضافه کند. جهان باید در مواجهه با بسته شدن آبراه‌های بین‌المللی متحد شود.

برچسب ها: دوحه ، قطر ، جنگ ایران امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

صلح با قلم موشک

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار