دوحه: راهکار بحران منطقه تشدید درگیری نیست

جوان آنلاین: وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اعلام کرد: ما حمایت دولت قطر از دست یابی به توافق در مورد تنگه هرمز را مورد تاکید قرار می دهیم و مهم است که طرفین برای دستیابی به یک راه حل توافق کنند.ما بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید داریم و با شرکا برای یافتن راه حلی برای این معضل همکاری میکنیم.بستن آبراهها غیرقابل قبول است و تمام جهان باید برای جلوگیری از پیامدهای فاجعهبار چنین بستههایی متحد شوند.
وزارت خارجه قطر بیان کرد: راه حل بحران منطقه، تشدید درگیری نظامی نیست، بلکه بازگشت به گفتگو و مذاکره است. تلاشها ادامه دارد و متوقف نخواهد شد زیرا بحران تنگه هرمز بر کل جهان تأثیر میگذارد.
در این بیانیه آمده است: دولت قطر با شرکای خود برای پیشبرد گفتگو درباره امنیت دریایی در تنگه هرمز همکاری میکند. دولت قطر با جدیت با شرکای منطقهای و بینالمللی خود برای دستیابی به اجماع در مورد تنگه هرمز همکاری میکند. دولت قطر از دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز و اجماع طرفها در مورد یک راهحل حمایت میکند. اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب عواقب فاجعهباری برای جهان خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: دولت قطر در حال پیشبرد دیپلماسی، گفتگو و حل مسالمتآمیز این درگیری است. جهان به اندازه کافی از بسته شدن تنگه هرمز رنج برده است و نمیتواند باب المندب را به این بحران اضافه کند. جهان باید در مواجهه با بسته شدن آبراههای بینالمللی متحد شود.