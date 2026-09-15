نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه تاکید کرد که بدون خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان و بازگشت آوارگان (به جنوب لبنان) امنیت ایجاد نخواهد شد.

جوان آنلاین: «نواف سلام» در سخنانی در پارلمان لبنان اعلام کرد که بخش‌هایی از قلمرو لبنان شامل بیش از ۷۵ شهر و روستا در جنوب کشور تحت اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارند.

نخست وزیر لبنان گفت که در دو جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی ۹ هزار لبنانی شهید، بیش از ۳۰ هزار نفر مجروح و بیش از یک میلیون نفر آواره شدند.

وی با اعلام اینکه هزینه اقتصادی این دو جنگ حدود ۲۷ میلیارد دلار است و هزینه جنگ اخیر حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است، تاکید کرد که دولت به تنهایی توان بازسازی مناطق آسیب دیده را ندارد و نیاز به حمایت خارجی دارد.

نخست وزیر لبنان گفت که به دنبال مدیریت بحران آوارگان جنوب این کشور نیست بلکه به دنبال بازگرداندن آن ها به مناطقشان است. وی تاکید کرد: اولویت ما آواربرداری، باز کردن راه ها و بازگشت خدمات اساسی برای بازگرداندن آوارگان به مناطقشان است.

سلام همچنین خاطرنشان کرد که دولت با منابعی که در دست دارد توان تحمل هزینه های بازسازی را ندارد و نیازمند حمایت‌های خارجی گسترده است و دریافت حمایت مالی از صندوق بین المللی پول یک گزینه اساسی برای بازگرداندن اعتماد خارجی در داخل لبنان است.

تاکید بر گسترش حاکمیت دولت به سراسر لبنان/قضاوت درباره مذاکرات منوط به نتیجه نهایی است

نواف سلام در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: بدون گسترش حاکمیت دولت بر تمام خاک لبنان و انحصار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به دست دولت، ثبات پایداری محقق نخواهد شد و دولت به تنهایی مذاکرات با اسرائیل را رهبری می‌کند.

وی افزود: برای تقویت نیروهای مسلح خود تلاش زیادی کردیم و به همراه شرکای عرب و بین‌المللی خود تلاش می‌کنیم حمایت‌های بیشتری فراهم کنیم. مذاکرات با اسرائیل آسان نیست و نتایج آن سریع محقق نمی‌شود. لبنان کارت مذاکراتی نیست که در دست دیگران باشد و خودش در آن حضور نداشته باشد.

وی گفت که قضاوت درمورد موفقیت و یا شکست مذاکرات با اسرائیل، منوط به نتایج نهایی آن است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.