کد خبر: 1379594
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست وزیر لبنان: بدون خروج کامل نیروهای اسرائیلی امنیت ایجاد نمی‌شود

لبنان نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه تاکید کرد که بدون خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان و بازگشت آوارگان (به جنوب لبنان) امنیت ایجاد نخواهد شد.

جوان آنلاین: «نواف سلام» در سخنانی در پارلمان لبنان اعلام کرد که بخش‌هایی از قلمرو لبنان شامل بیش از ۷۵ شهر و روستا در جنوب کشور تحت اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارند.

نخست وزیر لبنان گفت که در دو جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی ۹ هزار لبنانی شهید، بیش از ۳۰ هزار نفر مجروح و بیش از یک میلیون نفر آواره شدند.

وی با اعلام اینکه هزینه اقتصادی این دو جنگ حدود ۲۷ میلیارد دلار است و هزینه جنگ اخیر حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است، تاکید کرد که دولت به تنهایی توان بازسازی مناطق آسیب دیده را ندارد و نیاز به حمایت خارجی دارد.

نخست وزیر لبنان گفت که به دنبال مدیریت بحران آوارگان جنوب این کشور نیست بلکه به دنبال بازگرداندن آن ها به مناطقشان است. وی تاکید کرد: اولویت ما آواربرداری، باز کردن راه ها و بازگشت خدمات اساسی برای بازگرداندن آوارگان به مناطقشان است.

سلام همچنین خاطرنشان کرد که دولت با منابعی که در دست دارد توان تحمل هزینه های بازسازی را ندارد و نیازمند حمایت‌های خارجی گسترده است و دریافت حمایت مالی از صندوق بین المللی پول یک گزینه اساسی برای بازگرداندن اعتماد خارجی در داخل لبنان است.

تاکید بر گسترش حاکمیت دولت به سراسر لبنان/قضاوت درباره مذاکرات منوط به نتیجه نهایی است

نواف سلام در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: بدون گسترش حاکمیت دولت بر تمام خاک لبنان و انحصار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به دست دولت، ثبات پایداری محقق نخواهد شد و دولت به تنهایی مذاکرات با اسرائیل را رهبری می‌کند.

وی افزود: برای تقویت نیروهای مسلح خود تلاش زیادی کردیم و به همراه شرکای عرب و بین‌المللی خود تلاش می‌کنیم حمایت‌های بیشتری فراهم کنیم. مذاکرات با اسرائیل آسان نیست و نتایج آن سریع محقق نمی‌شود. لبنان کارت مذاکراتی نیست که در دست دیگران باشد و خودش در آن حضور نداشته باشد.

وی گفت که قضاوت درمورد موفقیت و یا شکست مذاکرات با اسرائیل، منوط به نتایج نهایی آن است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

صلح با قلم موشک

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار